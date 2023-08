"Where my feet fall" von Duncan Minshul. Harper Collins

Für mich ist die Vorbereitung auf einen Spaziergang ziemlich einfach. Ich entstamme keinem alten Geschlecht erfahrener Sporttreibender und war nie ein besonders eindrucksvoller Athlet. Vor einem Spaziergang lasse ich mich daher bestenfalls dazu herab, ein paar nicht völlig unpassende Schuhe aufzutreiben: Sneakers, vielleicht sogar Segelschuhe, aber immerhin keine Budapester oder Flipflops.

Meistens trage ich, was ich ohnehin gerade anhabe, wenn mich die Wanderlust packt – eher ans Wetter als ans Spazieren angepasste Kleidung und ganz bestimmt nichts "Wanderspezifisches" wie diese eierquetschenden Lycrahosen ambitionierter Radfahrer, bei deren Anblick mich immer ein gewisses Unbehagen hinsichtlich ihrer Träger beschleicht. Anders gesagt neige ich nicht zum vorausschauend geplanten Spaziergang. Wenn ich dies täte, käme mir das Ganze bedeutender vor, als ich ertragen könnte.

Richard Ford: "Meistens laufe ich durch die gepflasterten Straßen unserer Kleinstadt hier an der Küste von Maine ..." Peter-Andreas Hassiepen / Hanser

Gehen um des Gehens willen

Allerdings muss bei mir eine bewusste Entscheidung zum Spazierengehen fallen; ich würde nicht einfach so zur Haustür hinausschlendern und losziehen. Zu bestimmten Zeiten im Jahr bin ich an vielen Tagen unterwegs – doch bestimmt nicht täglich und nicht in allen Jahreszeiten.

Manchmal komme ich auf sechs Kilometer (meistens weniger), aber nie in flottem Tempo. Wandern ist für mich weder instinktiv noch alltäglich, vom Gehen durchs Zimmer einmal abgesehen oder dem Gassi- gehen mit dem Hund – also dem Gehen zu einem bestimmten Zweck. Mein Gehen um des – wenn man so will – Gehens willen ist für mich nicht ganz Pflicht, aber auch nicht ganz Vergnügen. Es ist eher, als würde ich einer etwas langweiligen Arbeit nachgehen, bei der ich der Chef bin. Im besten Fall ist das Gehen für mich in etwa wie eine mittellange Zugreise zweiter Klasse, bei der ich die Nase an die kühle Scheibe drücken und die Welt wie im Traum an mir vorbeiziehen lassen kann.

Ich gehe eher gegen Ende eines Tages spazieren, weil die Stunden zuvor meist mit Interessantem und Wichtigem angefüllt sind, das ich lieber erledige als das Wandern. Und ich brauche mich vorher ganz bestimmt nicht "aufzuwärmen" – mit Dehnübungen oder tiefen Kniebeugen (die ich vor dem Squashspielen immer mache).

Duncan Minshull, "Von Wegen und Umwegen. Betrachtungen über das Leben zu Fuß". Diverse Übersetzer. € 18,– / 272 Seiten. Harper Collins, Hamburg 2023 Verlag

Besser zu Zweit

Einem Aufwärmen komme ich am ehesten beim Gerangel mit meinem inneren Schweinehund nahe, der mich nur allzu leicht dazu bringt, gar nicht zu laufen, sondern stattdessen ein Buch zu lesen, etwas im Fernsehen anzusehen oder mir einen Drink zu gönnen. Kann ich allerdings meine Frau zu einem Spaziergang überreden, dann ist das in jedem Fall besser. Wir können uns dann währenddessen unterhalten, was mich auf andere Gedanken bringt. Allein zu gehen ist für mich offen gestanden immer eine Geduldsprobe.

Meistens laufe ich durch die gepflasterten Straßen unserer Kleinstadt hier an der Küste von Maine mit ihren Häusern und Autos und anderen Fußgängern, doch es gibt auch Wälder, in denen sich hin und wieder Kojoten, Bären und manch- mal auch tollwütige Füchse tummeln, sodass ich mich deutlich besser fühle, wenn ich unterwegs einen soliden Stock zur Verteidigung gegen solche Kreaturen in der Hand habe, was den Abenteuerquotienten einer jeden Wanderung ein bisschen steigert.

Zu kalt, zu warm, zu windig

Doch selbst ohne derlei Störungen kann ich mich nur allzu leicht gegen das Spazierengehen entscheiden: Meistens ist dann das Wetter schuld (zu warm, zu kalt, es regnet, es schneit, zu windig, zu windstill). Auch die kleinste körperliche Beeinträchtigung wird mich vom Laufen abhalten. Es dürfen wirklich keine Hinderungsgründe bestehen, die mir in den Sinn kommen könnten – wie beispielsweise etwas Unangenehmes, das ich danach erledigen muss. Oder etwas Angenehmes.

Wahrscheinlich muss ich zum Spazierengehen einfach in der passenden Gemütsverfassung sein. Dabei bin ich gar nicht wählerisch, welche Gemütsverfassung das nun ist, so wie ich bei der Bekleidung fürs Laufen nicht wählerisch bin. Ein Leistungsziel habe ich beim Wandern niemals bewusst im Sinn – eine bestimmte Entfernung zu schaffen, eine bestimmte Runde zu laufen oder gar die verwendete Zeit zu messen. Derlei überflüssige Gedanken würden mich nur von dem ablenken, was immer ich dafür bekomme, dass ich laufe.

Allerdings habe ich bemerkt, dass ich mich manchmal zu einem Spaziergang entschließe, wenn ich schlecht gelaunt bin – was bei einem Romanschriftsteller nicht selten vorkommt –, denn wie es scheint, kann ich die Reizbarkeit aus mir "herauslaufen" und deutlich munterer nach Hause kommen. Gleichwohl ziehe ich nie los, um mir "über etwas klar zu werden". Ich habe das bereits versucht. Es funktioniert nicht. Umgekehrt gehe ich auch laufen, wenn ich energiegeladen und zuversichtlich bin, als würde ich meine gute Laune verschwenden, wenn ich nicht etwas damit anstelle.

"Meine Runde"

Die Entscheidung für eine Spazierrunde kann aber auch darauf hindeuten, dass ich nicht genug Energie zum Squash habe oder schlicht keine Lust, einkaufen zu gehen. Wenn ich aber auf "meine Runde" (wie meine Frau dazu sagt) verzichte, habe ich im Allgemeinen kein Problem damit – als würde es keine Rolle spielen, ob ich nun spazieren gehe oder nicht. Manchmal (und es könnte mit dem Alter zu tun haben) drehe ich meine Runde tatsächlich nicht, erinnere mich aber falsch und glaube, ich hätte sie gedreht – und fühle mich in diesem Fall praktisch gleich.

Ich bin davon überzeugt, dass mir das Laufen guttut, obwohl ich eigentlich nicht weiß, wie gut oder warum. Vielleicht ist das Spazierengehen, wie ich es betreibe, in etwa so, als ob ich zwei filterlose französische Zigaretten am Tag nicht rauche – was ich ohnehin nicht tun würde. Wie bei allen medizinischen Erkenntnissen über das Laufen geht man allgemein von positiven Auswirkungen aus, solange man sich nicht verletzt.

Richard Ford, "Valentinstag". Roman. Aus dem Englischen von Frank Heibert. € 28,80 / 384 Seiten. Hanser, München 2023 (erscheint am 21.8.) Hanser Berlin

Den Drink aufschieben

Wenn man es so betrachtet, muss ich einräumen, dass das Laufen eine Tätigkeit ist, die ich anstelle einer anderen wähle – anstelle des Drinks beispielsweise, weil bei mir beides etwa um die gleiche Tageszeit stattfindet. Manchmal drehe ich, wie mir wohl bewusst ist, sogar extra meine Runde, um den Drink aufzuschieben und eine Belohnung für später daraus zu machen.

Oh, ich weiß, es gibt passionierte Wanderer mit völlig anderen Ansichten zum Wandern als meiner; Wanderer, die online und in Büchern wie diesem übers Wandern lesen, die Nahrungsergänzungsmittel fürs Wandern einnehmen, unter Anleitung spezielle Wanderübungen machen, Vereinen beitreten, Wandervideos anschauen, Abzeichen tragen und in Chatrooms stundenlang übers Wandern reden, die ernsthaft über Rituale, Benimmregeln und Theorien zum Bereitsein schreiben, um dem Aufbruch selbst mit größerer Inbrunst entgegenzusehen. Respekt euch allen, sage ich. Hut ab. Ich gehöre einfach nicht zu eurem Klan – das mit dem Wandern ist mir nicht so ernst.

Gemeinsam gehen

Und doch sehe ich mich, so wie in anderen Dingen auch, als Teil der großen Kavalkade der Menschheit. Deshalb würde ich wetten, dass es weltmeisterliche Spaziergänger gibt, die ganz ähnlich darüber denken wie ich. Und was jene anderen, vom Wandern besessenen Wanderer betrifft, stelle ich mir vor, wenn es ein Du gibt, dann müsste es auch ein Ich geben – irgendwo weit hinten auf der Straße, auf der wir im Grunde genommen doch gemeinsam gehen, oder etwa nicht? (Richard Ford, 11.8.2023)