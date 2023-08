SPÖ-Chef Andreas Babler startet am Freitag seine "Comback-Tour" in Kärnten. REUTERS/Foeger

"Über die SPÖ wird endlich wieder wegen Inhalten diskutiert und nicht wegen Personalia", zog Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) seine Zwischenbilanz über die bisherige Ära von Andreas Babler als Parteichef. Der Freitag, an dem Kaiser dies bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Babler zu Protokoll gab, taugte allerdings nicht unbedingt zum Beleg dieser These. Denn das Thema, mit dem die Roten an diesem Tag in allen Medien präsent waren, bezog sich nicht auf den Inhalt von Bablers in Klagenfurt startender bundesweiter "Comeback-Tour", sondern auf die Uneinigkeit zwischen Babler und Hans Peter Doskozil über gemeinsame Tourtermine im Burgenland.

Nachdem Babler am Donnerstag gemeinsame Auftritte mit Doskozil angekündigt hatte, holte er sich aus Eisenstadt postwendend eine Abfuhr. Doskozil sei während des Babler'schen Burgenland-Besuchs Anfang September gar nicht vor Ort, verkündete die SPÖ Burgenland – und überhaupt: Es gebe nicht einmal einen Kontakt zwischen den beiden. Ein offener Widerspruch zur Darstellung des SPÖ-Chefs, der von "regelmäßigem Kontakt" mit dem auf dem Parteitag unterlegenen Landeshauptmann gesprochen hatte.

Sommertheater und eine Benotung

Am Freitag gaben sich Babler und Kaiser, die den Kampf gegen Kinderarmut in den Vordergrund rücken wollten, hinsichtlich der durchschimmernden parteiinternen Unstimmigkeiten betont gelassen. Es gebe "einen Versuch, irgendwas herbeizureden", meinte Babler. Er wolle gar nicht auf die Frage einsteigen, ob es hier einen Konflikt mit Doskozil gebe. Mittlerweile sei er aber informiert worden, dass Doskozil zeitweise nicht im Burgenland weilen werde: "Man kann mich gerne am Ende der Tour fragen, wer wo dabei war." Ob es denn nun einen gemeinsamen Auftritt geben werde, ließ Babler allerdings im Unklaren und tat die Termincausa als "Sommertheater" ab. Er sei vom Politikertypus "niemand, der solche Spiele mitspielt oder aufgreift".

Auch Kaiser will in den neuerlichen Misstönen zwischen Bund und Burgenland kein Aufflammen alter Streitereien entdecken. Die aktuelle Diskussion sei "mehr der Jahreszeit geschuldet" als realen Problemen. Insgesamt attestierte Kaiser dem Chefsozialdemokraten eine "sehr gute" politische Performance, weil er die drängendsten sozialen Nöte ins Visier nehme. Babler wird bis Samstag in Kärnten bleiben, auf dem Kalender steht etwa ein Besuch beim "Gackern" in St. Andrä. Bei diesem Festival dreht sich alles um die Welt des Geflügels, von Hahnenkämpfen steht aber nichts im Programm. (ta, 11.8.2023)