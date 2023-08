Dalmatiner sind eher aus Zeichentrick- und Realfilmen bekannt, können aber auch das Strafgericht beschäftigen, wie ein Fall in Wien zeigt. REUTERS

Wien – Ist man mit dem Urteil eines Bezirksgericht nicht einverstanden, entscheidet in Österreich das zuständige Landesgericht über Nichtigkeit und Strafberufung. Bei Frau M. ist das der Fall. Die 45-Jährige wurde wegen zweier Vorfälle, bei denen ihr Dalmatiner eine Rolle spielte, bezirksgerichtlich wegen Körperverletzung, schwerer Körperverletzung und Im-Stich-Lassen einer Verletzten zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen à 13 Euro sowie einer Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 1.540 Euro verurteilt. Womit sie überhaupt nicht einverstanden ist, weswegen ihre Verteidigerin Andrea Zapotocky Rechtmittel gegen die Entscheidung einlegte.

Helene Gnida ist die Vorsitzende des Berufungssenats im Egon-Schiele-Saal des Landesgerichts für Strafsachen Wien, die gemeinsam mit einer Richterin und einem Richter die Sachverhalte beurteilt, über die der Dreiersenat entscheiden muss.

Da ist einmal der Vorfall vom 9. Februar 2022. Frau M. war mit dem Dalmatiner in einer Hundezone in Wien-Neubau, als es zu einem zunächst tierischen Konflikt mit einem deutlich kleineren Jack-Russell-Terrier kam. Die Aggression soll auf die Angeklagte übergesprungen sein: Die Russin schlug ihre schwangere Kontrahentin mit der Hand, der Hundeleine und einem Beißkorb aus Metall gegen Kopf und ins Gesicht, wodurch das Opfer Prellungen und Hämatome erlitt.

70-Jährige erlitt Unterarmbruch

Gut dreieinhalb Monate später kam es neuerlich zu einem Konflikt im öffentlichen Raum. M. und ihr Hund begegneten auf dem Gehsteig einer 70-Jährigen und ihrem Sohn. Die Angeklagte soll die Kontrolle über ihr angeleintes Tier verloren haben, prallte schließlich mit der Pensionistin zusammen, worauf die zu Boden stürzte und sich dabei den Unterarm brach. M. entfernte sich damals einfach, als der Sohn der Verletzten ihr nachlief, soll sie sich verbal sehr unfreundlich geäußert haben, sodass der Mann von der Verfolgung abließ.

Die Verteidigerin verwendet in ihren Rechtsmitteln verschiedene Argumente. Beim Sturz der alten Dame habe ihre Mandantin keine Verletzung erkennen können, sie wusste also gar nicht, dass Hilfe nötig gewesen ist. Außerdem sei ohnehin der Sohn vor Ort gewesen, die Pensionistin sei also versorgt gewesen. Im ersten Fall sieht die Verteidigerin ebenso das Recht aufseiten von Frau M.: Als die Hunde kämpften, habe die Gegenseite dem Dalmatiner einen Tritt verpasst. "Sie hat also aus Angst um ihren Hund gehandelt", meint die Verteidigerin, es habe sich um eine Notwehrsituation gehandelt.

Die den Tränen nahe Angeklagte will in ihrem Schlusswort noch einmal alles erzählen. "Sie hat meinen Hund getreten!", echauffiert sie sich über den Vorfall in der Hundezone. "Und sie machte rassistische Sprüche: 'Eine Ausländerin muss nach Hause gehen!'", lässt M. übersetzen. Dann unterbricht Gnida sie. "In einer Berufungsverhandlung gibt es kein Beweisverfahren mehr. Schließen Sie sich den Schriftsätzen und Ausführungen Ihrer Verteidigerin an?", will sie wissen. "Ja", sagt die Angeklagte.

"Stop it, I'm pregnant!"

Nach kurzer Beratung leistet das Gericht den Anträgen wegen Nichtigkeit und Berufung nicht Folge. Dass das Bezirksgericht im Fall der 70-Jährigen kein meteorologisches Gutachten in Auftrag gegeben habe, um zu klären, ob die Pensionistin auf dem nassen Gehsteig vielleicht ausgerutscht sei, sei kein Verfahrensfehler, begründet Gnida die Entscheidung. Theoretisch könnte es viele andere Gründe für den Unfall geben, es lägen aber keine Anhaltspunkte dafür vor, dass er sich nicht so abgespielt hat wie im Urteil beschrieben. Auch bezüglich des Vorfalls in der Hundezone sieht die Vorsitzende keinen Grund, am Ergebnis des Erstgerichts zu zweifeln. Dieses hatte in seinem Urteil extra festgehalten, dass die geschlagene Frau noch: "Stop it, I am pregnant!" gerufen habe, bevor die Angeklagte auch noch mit dem Metallbeißkorb zuschlug.

Auch an der Strafhöhe gibt es aus Gnidas Sicht nichts auszusetzen, im Gegenteil: Angesichts der finanziellen Verhältnisse der Angeklagten hätte der Tagsatz sogar noch höher ausfallen können. "Das Erstgericht hat also zugunsten der Angeklagten entschieden", hält sie fest. Die Höhe des Schmerzensgelds sei ohnehin nicht beeinsprucht worden. M. lässt sich das Urteil emotionslos übersetzen, dann verlässt sie ohne weiteren Kommentar den Verhandlungssaal. (Michael Möseneder, 21.8.2023)