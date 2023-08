Frühmenschen wurden womöglich durch eine starke Abkühlung aus Europa vertrieben. Getty Images/iStockphoto/1971yes

Sex ist eine der wenigen Verhaltensweisen, die wir aus der DNA unserer Vorfahren ableiten können. Neue Methoden erzählen uns, dass es vor tausenden Jahren einen Austausch zwischen den menschlichen Populationen des modernen Homo sapiens, der Neandertaler und der Denisova-Menschen gab. Das Erbgut der beiden letztgenannten ausgestorbenen Typen ist auch in heute lebenden Menschen nachweisbar. Aber auch in Sachen urzeitliche Klimadaten und -modelle entwickelt sich die Forschung weiter und versucht daraus zu folgern, wie die Umweltbedingungen Evolution und Migrationsbewegungen des Menschen beeinflussten.

Die Darstellung zeigt grob, wie sich der moderne Homo sapiens vor etwa 100.000 Jahren aus Afrika über den Rest der Welt ausbreitete und mit Neandertalern und Denisova-Menschen fortpflanzte. Noch heute sind ein paar Prozent der DNA dieser beiden Menschengruppen in lebenden Menschen nachweisbar und haben weltweit unterschiedliche Verteilungsmuster: Blau sind die genetischen Spuren der Neandertaler dargestellt, orange-gelb jene der Denisovaner. Ruan et al., Science 2023

Neue Einblicke liefern hier zwei aktuelle Studien, die im Fachmagazin "Science" veröffentlicht wurden. Eine davon erstellte ein Klimamodell, um auf mögliche Aufeinandertreffen und die Verpaarung von Neandertalern und Denisova-Menschen innerhalb der vergangenen 400.000 Jahre zu schließen. Die andere sah mittels eines Tiefseebohrkerns aus dem Meer vor Portugal weiter in die Vergangenheit, nämlich in den Zeitraum vor 1,3 Millionen bis 800.000 Jahren, und stieß auf eine extreme Kaltphase, die wohl die Anwesenheit von Menschen auf dem europäischen Kontinent massiv beeinflusste.

Fehlende Kleidung, Heizung, Nahrung?

Demnach wurde es hier vor 1,12 Millionen Jahren so unwirtlich, dass die Nachfahren der ersten Menschen in Europa wohl in wärmere Gebiete zogen. Sie gehörten zur Spezies Homo erectus, die dem aktuellen Forschungsstand zufolge vor rund 1,5 Millionen Jahren aus Afrika über Asien nach Europa bis an die iberische Halbinsel kam. Bisher hatte man angenommen, dass sie ohne Unterbrechung in Europa lebte. Den Daten aus dem Bohrkern zufolge kam es jedoch relativ rapide zu einer Kälteperiode, während der es mehr als fünf Grad kühler war als davor und danach.

Achtung: Die Grafik schreitet nicht von links nach rechts im Zeitverlauf voran, sondern zeigt eher links die extreme Kaltzeit vor etwa 1,1 Millionen Jahren und rechts davon die rekonstruierte Temperaturentwicklung davor. Die Skalen der im Klimamodell simulierten (rot) und der rekonstruierten Temperaturen (blau) sind nicht identisch. Institute for Basic Science

"Die frühen Menschen waren noch nicht gut an solche extremen Bedingungen angepasst", sagt der deutsche Klimaphysiker Axel Timmermann, der in Südkorea an der Pusan National University und am Institute for Basic Science in Busan forscht. Er war an beiden Studien beteiligt. Heute möge uns ein solcher Temperaturunterschied wenig gravierend vorkommen, doch ohne verlässlichen Zugang zu warmer Kleidung, Nahrung und Heizmöglichkeiten sei dies weitaus schwieriger, sagt der Wissenschafter.

"Es gibt keine direkten Beweise dafür, dass sie zu dieser Zeit überhaupt Feuer kontrollieren konnten", erklärt Timmermann. "Daher müssen die extrem kalten und trockenen Bedingungen in Europa und der damit verbundene Mangel an Nahrung das Überleben der Menschen stark erschwert haben."

Mehrere Migrationswellen

In diese Zeit fällt auch eine Lücke an fossilen Menschenspuren. Aus Spanien gibt es 1,1 Millionen Jahre alte Überreste, die nächsten tauchen allerdings erst 200.000 Jahre später im heutigen England auf. Dort war es zu diesem Zeitpunkt wohl sogar noch kälter als heute, die Frühmenschen könnten sich zwischenzeitlich aber an eine derartige Umgebung angepasst haben und nach Europa zurückgekehrt sein. Mit Anpassungen sind technologische Entwicklungen wie das Herstellen von Kleidung und besseren Jagdwaffen gemeint, aber auch evolutionäre Veränderungen wie stärkere Behaarung oder mehr Körperfett seien denkbar, heißt es vonseiten des Forschungsteams.

Dass der Kontinent nicht nur einmal besiedelt wurde, passt auch zu einer jüngeren Hypothese, derzufolge es viel später bei der Besiedlung Europas durch den modernen Menschen ebenfalls mehrere Migrationswellen gab. Solche Entwicklungen vollzogen sich vermutlich weniger linear und endgültig, als man der Einfachheit – und der fehlenden Daten – halber vermutet. Dazu trugen wohl auch die Klimabedingungen bei.

Intimer Austausch

Auch in der zweiten Studie versuchten die beteiligten Forschenden, aus den klimatischen Gegebenheiten Rückschlüsse auf die Besiedlung Eurasiens zu ziehen. Sie erstellten unter anderem mithilfe von fossilen, archäologischen und genetischen Daten ein Verteilungsmodell für die ausgestorbenen Neandertaler und Denisova-Menschen für die vergangenen 400.000 Jahre.

Aussicht auf Babys: Dort, wo sich die Verbreitungsgebiete von Neandertalern (rötliche Punkte) und Denisova-Menschen (grüne Punkte) überschneiden, markierte das Forschungsteam in dieser Illustration die Möglichkeit für genetischen Austausch in Form gemeinsamer Nachkommen. Institute for Basic Science

Ihre bevorzugten Lebensräume dürften geografisch getrennt gewesen sein, wie auch die Lage bisheriger Funde annehmen lässt. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass Denisova-Menschen westlich des Altai-Gebirges lebten. Wie es aussieht, "bevorzugten die Neandertaler typischerweise den Südwesten Eurasiens, die Denisovaner hingegen den Nordosten", sagt Erstautor Jiaoyang Ruan von der Pusan-Universität. Erstere lebten eher in Grasland- und Waldregionen der gemäßigten Klimazone, letztere waren besser an die kalte Umgebung in Tundra und borealen Wäldern angepasst.

Klimawandel mit weitreichenden Folgen

Während warmer zwischeneiszeitlicher Perioden kam es allerdings zu Überschneidungen ihrer Habitate. Dann war auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie einander trafen und interagierten – bis hin zu intimen Begegnungen, die für gemeinsamen Nachwuchs sorgten. Dazu kam es wohl auch in der russischen Denissowa-Höhle, nach der die Denisova-Menschen benannt sind: Dort stieß man auf "Denny", die mit etwa 13 Jahren verstorbene Tochter einer Neandertalermutter und eines Denisova-Vaters. Sie lebte im Zeitraum von vor 118.000 Jahren bis vor 79.000 Jahren. Von Denny ist heute nur ein Knochenfragment erhalten, das aber ihre evolutionsbiologisch besonders spannende Geschichte erzählt.

Dieses Knochenstück gehörte zur Tochter einer Neandertalermutter und eines Denisova-Vaters, die von Fachleuten den Spitznamen Denny erhielt. Gefunden wurde es in der russischen Denissowa-Höhle. Katerina Douka, Tom Higham

Gute Bedingungen für ein Aufeinandertreffen machte das Forschungsteam für die Zeit vor 78.000 und 120.000 Jahren aus, für die es tatsächlich Nachweise für "Kreuzungen" zwischen den genetisch unterschiedlichen Menschengruppen gibt. Weiteren Austausch könnte es etwa vor 210.000 und vor 320.000 Jahren gegeben haben. "Es scheint, als ob die Kaltzeit-Zwischenkaltzeit-Klimaverschiebungen eine Bühne für eine einzigartige und lang anhaltende menschliche Liebesgeschichte boten, deren genetische Spuren noch heute sichtbar sind", drückt es Studienautor Ruan aus. (Julia Sica, 12.8.2023)