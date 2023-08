Rangnick wird Österreich auch gegen Deutschland dirigieren. AP

Wien - Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer schließt das Jahr 2023 mit einem Testspielhit gegen Deutschland ab. Wie der ÖFB am Freitag bekanntgab, gastiert am 21. November (20.45 Uhr/live ORF 1) im Wiener Ernst-Happel-Stadion der vierfache Weltmeister und EM-Gastgeber 2024 Deutschland. Österreichs deutscher Teamchef Ralf Rangnick steht vor einem ganz speziellen Duell. "Für mich persönlich ist das Spiel gegen mein Heimatland ein absolutes Highlight", erklärte der 65-Jährige.

Das gelte im übrigen auch "für viele meiner Spieler, die in der deutschen Bundesliga aktiv sind", meinte der Teamchef weiter. "Ein Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland ist immer etwas Besonderes. Deshalb freut es mich sehr, dass wir die Fans unseres Nationalteams zum Abschluss des Jahres zu einem echten Fußballfest einladen können, bei dem wir - davon bin ich überzeugt - auch gemeinsam die erfolgreiche Qualifikation für die Europameisterschaft feiern können."

Das Ticket für die Endrunde in Deutschland will die ÖFB in den Spielen davor lösen. Da treffen David Alaba und Co. am 12. September auswärts auf Schweden, danach folgen die Partien gegen Belgien (13. Oktober, daheim), Aserbaidschan (16. Oktober, auswärts) und Estland (16. November, auswärts). Dank der bisher erspielten zehn Punkte aus vier Partien ist Rot-Weiß-Rot klar auf Kurs. Deutschland hingegen sucht aktuell nach der Topform. Nach dem Aus in der Gruppenphase der WM 2022 gab es in fünf Testspielen nur einen Sieg bei drei Niederlagen.

Das letzte Kräftemessen zwischen Österreich und Deutschland gab es im Juni 2018, als das Nationalteam den damals regierenden Weltmeister in einer wahren Regenschlacht in Klagenfurt nach Toren von Martin Hinteregger und Alessandro Schöpf mit 2:1 bezwingen konnte. (APA, 11.8.2023)