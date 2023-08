Kunsthaus Graz, Nozzles, Universalmuseum Joanneum/N. Lack

Erfolg oder Misserfolg eines Kulturhauptstadtjahres zu messen gehört allenfalls in den Bereich Kaffeesudlesen oder Voodoo-Magie: Es lässt sich schlicht nicht objektiv sagen. Natürlich gibt es die nackten Zahlen: Ein Nächtigungsplus von bis zu 20 Prozent ist in vielen zentral gelegenen Städten obligatorisch. Auch Graz 2003 und Linz 2009 bescherte der Titel Europäische Kulturhauptstadt touristische Umsätze, die das Investitionsvolumen je nach Rechnung klar überstiegen. Umwegrentabilität heißt also das Zauberwort, das Befürworter des EU-Kulturprogramms mit der Zunge schnalzen lässt. Aber ist die Idee mit fortschreitender Globalisierung noch zeitgemäß?

Zurück geht das Programm für die Kulturhauptstädte auf eine Initiative der griechischen Kulturministerin Melina Mercouri. Das gemeinsame Kulturerbe sollte entdeckt und gestärkt werden. Beginnend mit Athen im Jahr 1985, gefolgt von Florenz, Amsterdam, Westberlin und Paris, ging man ab der Jahrtausendwende aber bewusst davon ab, Hauptstädte abzufeiern. In den Fokus rücken sollten vielmehr sogenannte Second und Third Citys, jene, die im Schatten der Großen stehen, jene, die von Abstieg, Strukturwandel und Deindustrialisierung betroffen sind und sich irgendwie neu erfinden wollen.

Entwicklungsstrategie

Das Kulturhauptstadtprogramm entwickelte sich vom Selbstbeweihräucherungs- und Marketingtool hin zur Stadtentwicklungsstrategie: Zunehmend sollen dabei nicht mehr nur touristische Einmaleffekte, sondern vor allem nachhaltige Perspektiven für die ansässige Bevölkerung erarbeitet werden.

In Graz, das vor 20 Jahren Kulturhauptstadt war, finden sich heute kaum kritische Stimmen. Gut, man gesteht ein, dass es nie wirklich gelang, für das architektonisch kostspielige Highlight der Murinsel ein nachhaltiges Betriebskonzept zu finden. Missen möchte man das schwimmende Café aber heute ebenso wenig wie das Grazer Kunsthaus mit seinen futuristischen Noppen an der Außenfassade. Selbst Vertreterinnen der freien Kulturszene wie Nicole Pruckermeier sehen in Graz 03 nach wie vor viel Gutes: Auch wenn die großen Investitionen nicht in die freie Szene gingen, sei man strukturell gestärkt aus dem Jahr hervorgegangen.

Elisabeth Schweeger verantwortet das Projekt Salzkammergut 2024. APA/FRANZ NEUMAYR

Der Grazer ÖVP-Kulturstadtrat Günter Riegler meint, dass Graz damals endgültig den Mief der Nachkriegszeit habe abschütteln können und sich die Grazer seither ihres Platzes in einem vereinten Europa sicher seien. Einzig beklagt er, dass die Investitionsfreude (damals 60 Millionen Euro Budget) heute einer Tendenz zu Verzwergung und Sparmodus gewichen sei.

Davon wissen einige auch in Linz ein Lied zu singen. Thomas Diesenreiter, Sprecher der freien Initiative Kupf, meint, dass "wie bei Graz 03 die Probleme dann erst 2010 angefangen" hätten. "Die durch die Kulturhauptstadt explodierten Kulturbudgets wurden rasch wieder heruntergefahren. Da man bei den eigenen öffentlichen Institutionen aber nicht so leicht sparen kann und die ja auch noch mehr Fläche zu bespielen hatten, ging das sowohl beim Land als auch der Stadt Linz zulasten der freien Szene", meint er. Vielfach habe man Großprojekte zwar freimütig realisiert, ausreichend Budget für deren nachhaltigen Betrieb danach habe man allerdings nicht eingeplant.

Nachhaltigkeit ist der Begriff, der am öftesten fällt, wenn man nach Sinn und Unsinn der Kulturhauptstädte fragt. Nachhaltigkeit fordern auch die EU-Jurys ein, wenn es darum geht, Bewerbende zu küren. Ein weiterer Faktor: Die Projekte sollen "von unten" und nicht "von oben" entstehen. Ein Grund, warum St. Pölten gegenüber dem Salzkammergut für 2024 das Nachsehen hatte, war wohl zu großes politisches Engagement vonseiten des Landes Niederösterreich. Bei anderen Städten wie Veszprém in Ungarn (2023) oder dem serbischen Novi Sad (2022) war die Gefahr der Vereinnahmung des Programms durch rechtspopulistische Regierungen immerhin stets latent vorhanden.

"An einem Strang ziehen"

Im Salzkammergut hingegen sind die Verantwortlichen politisch und örtlich so bunt gemischt und vielstimmig, dass gerade das zur Herausforderung wird: Im Gegensatz zum städtischen Raum müsse das ländliche Salzkammergut Strukturen erst aufbauen, man versuche, die freie Szene noch stärker als bei Linz 09 ins Boot zu holen, sagt Elisabeth Schweeger, künstlerische Leiterin von Salzkammergut 24.

Im ländlichen Raum erzeuge man mit einem Kulturhauptstadtjahr vor allem eines: "Die Erfahrung, dass man gemeinsam an einem Strang ziehen kann und dadurch sehr viel mehr erreichen kann, als wenn jeder für sich kämpft – Barrieren also abzubauen, konstruktive Streitkultur zuzulassen, Differenzen und kulturelle Unterschiede zu akzeptieren. Und auch Verbindungen zwischen Wirtschaft, Industrie, Landwirtschaft und Kultur sowie zwischen den Gemeinden aufzubauen und zu stärken. Lokal leben, global denken und agieren", sagt Schweeger.

Für "From the Past into the Future" im Rahmen von Salzkammergut 2024 nutzt Künstlerin Eva Schlegel (in Zusammenarbeit mit dem Büro 2MVD) Augmented Reality, um Orte und deren Geschichte zu befragen. Eva Schlegel/2MVD

Gut 30 Millionen Euro an Investitionen werden in die Region fließen. "Es entstehen neue Kulturquartiere, das Ischler Theater (Lehártheater) und das Gmundner Theater werden saniert, Leerstände wie beim Sudhaus in Bad Ischl, dem Stefaneum in Bad Goisern oder in zahlreichen ÖBB-Bahnhöfen werden mit Ausstellungen aktiviert, die Lehárvilla wird restauriert, etliche Museen erleben einen Relaunch und werden neu aufgestellt."

Wichtiger aber noch als bauliche Investitionen sei ein neues Bewusstsein für den Wert des ländlichen Raums, meint Schweeger. "Sichtbar wird bleiben, dass diese Region sich für die Zukunft starkgemacht hat, und zwar über das ganze Jahr, weil sie sich ihrer Geschichte mit Klarheit gestellt hat, die eigenen Potenziale erkannt und internationale Netzwerke aufgebaut hat, mit dem Ziel, die Jugend dazu zu bewegen, hier zu verbleiben."

Es werde bei Kulturhauptstädten zu oft danach gefragt, was an Infrastruktur übriggeblieben sei. "Es ist sicher richtig, danach zu fragen, aber viel wichtiger ist, wie sich die Region anschließend entwickelt hat", sagt Schweeger. In zehn Jahren werde der ländliche Raum "hoffentlich gezeigt haben, dass die Chancen, hier gut zu leben, mit jenen in der Stadt gleich sind, weil man Kultur und Natur als wichtige Ressourcen erkannt hat, aus denen wir schöpfen, um uns weiterzuentwickeln, nicht, um darin steckenzubleiben." (Stefan Weiss, 12.8.2023)