Es hat sich manches verändert seit den Dichtern der Romantik: ein Wald im deutschen Harz, vom Borkenkäfer befallen. imago images/Martin Wagner

Wenn die Bäche schwellen, immer mehr Land vom Schicksal der Versiegelung ereilt wird, besinnt sich der Mensch seines letzten natürlichen Bundesgenossen. Niemand möchte auf den Wald Verzicht leisten: Vor rund 40 Jahren für unrettbar todkrank erklärt, heute von Bränden und Borkenkäfer geplagt, bildet er weiterhin einen Lebensraum, der nicht nur digital Gestressten ein Blätterwispern, sondern allen die Wonnen der Naherholung verheißt.

Als Resonanzkörper spiegelt der Wald unsere kulturelle Entwicklung wider. Wie Essayist Alexander Grau in seinem Büchlein Vom Wald nachweist, besteht der Forst nicht nur in den Landschaften Mitteleuropas aus einer Art Palimpsest. Mannigfach sind die Einschreibungen, besser noch: Einpflanzungen, die seit Überwindung der letzten Eiszeit das Bild unserer liebsten Gehölze prägen.

Es gibt eben Gründe, warum hierzulande keine Mammut-, Tulpen- oder Magnolienbäume vorkommen. Mit der Stabilisierung der Temperaturbedingungen setzten Prozesse der Sesshaftwerdung ein. Die Menschen, hungrig nach Brenn- und Baumaterial, bedienten sich ausgiebig bei den Urwäldern. Prompt änderte der Wald, etwa mit Einsetzen des Neolithikums vor rund 10.000 Jahren, seinen Charakter: Er lichtete sich – und trat seinerseits in den Prozess der Geschichtswerdung ein.

Statt des Meeres Wogen

Fortan verband die Menschheit alle möglichen Vorstellungen vom eigenen Fortkommen mit der Idee des Waldes. Besonders erhabene Denker stillten ihre Gelüste nach Ewigkeit, indem sie kühn auf Meeres Wogen und gebirgige Höhen blickten. Mit dem Wald verhielt es sich in ihren Augen verzwickter. Die Unbeständigkeit, die sein Erscheinungsbild diffus erscheinen lässt, ist nolens volens mitteilsam. Sie konfrontiert uns, ob wir nun möchten oder nicht, mit dem Konzept der Endlichkeit.

Autor Grau schreckt, indem er sich um die Geschicke des Waldes besorgt zeigt, vor kaum einem Epochensprung zurück. Eben noch mit dem neolithischen "Holzeinschlag" beschäftigt – dieser machte bevorzugt Eichen mit geradem Schaft den Garaus, denn die Menschen bauten eifrig Langhäuser –, schnürt er sogleich die Wanderstiefel.

Wir bewegen uns an der Seite der Romantiker Tieck und Wackenroder anno 1793 tief in den Harz hinein. Nach kurzer Lüftung des Schuhs schließen wir uns Heinrich Heine 1824 an. Und siehe da: Der nämliche Gang in die Waldeinsamkeit erzeugt beim jüngeren Autor gänzlich andere, weitaus modernere Gefühle.

Etwa mit der einsetzenden Industrialisierung gewinnt die Beschäftigung mit dem Wald an Bedeutung. Der ehemals unzugängliche Verhau aus Stämmen, Zweigen und Blättern wird zum Aufbewahrungsort, zum ideologischen Trockenlabor. Nur im Wald empfindet der Mensch die Besonderheit seiner Individuation. Einzig im Gehölz, geschützt vor den taxierenden Blicken der auf Gewinn erpichten Kaufleute, vollzieht sich, wenigstens in Mitteleuropa, das Drama des Erwachsenwerdens.

Wen das Leben mit seinen unzähligen Absurditäten quält, der findet im Wald einen geschützten Ort der Regeneration. Hier wird sogar das arme Würstchen Mensch, hier darf er’s sein. Geschickt lockt Alexander Grau mit einer Vielzahl sorgsam ausgewählter Literaturbeispiele alle Waldmuffel hinterm Ofen hervor: Er findet rasch den (gut gebahnten) Weg zu Stifters Hochwald. Er weist, was kein geringes Verdienst ist, auf Wilhelm Raabe (1831–1910) hin. Dieser völlig zu Unrecht vernachlässigte Romanautor des Wilhelminismus lieferte eine Vielzahl von Hinweisen. Raabe vermochte zu zeigen, wie der Aberwitz der Moderne sich hinter vermeintlich drolligen Zeugnissen von Rechtschaffenheit versteckt hält. Bei passender Gelegenheit führte die Beweisaufnahme Raabe auch in den Wald.

Lückenhafte Liste

Grau verschweigt nicht die Wandervogelarten, die nicht erst seit 1900 in den Forst aufbrachen, um den Zumutungen der Zivilisation ostentativ den Rücken zu kehren. Man darf die von ihm abgearbeitete Leseliste dennoch für lückenhaft erkennen. Ausgerechnet Philosoph Odo Marquard wird von ihm aufgeboten, um sich Ernst Jünger (!) auf dessen Waldgängen anzuschließen.

Mit Vorliebe predigt Grau die Botschaft der "Kontingenz". In den Wald hineinzugehen bedeutet für ihn, mit der Unberechenbarkeit des Lebens konfrontiert zu sein. Graus Buch wünscht man gleichwohl viele aufmerksame Leser. Sie müssen nicht alle gleichzeitig die Wälder bevölkern. Obendrein werden sie gebeten, die ideologischen Verpackungen, in denen ihre Waldreiseführer stecken, hübsch wieder mit nach Hause zu nehmen. (Ronald Pohl, 12.8.2023)