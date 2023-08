16.55 KATZ UND MAUS

Catch Me If You Can (USA 2002, Steven Spielberg)Einmal mehr gehören die Sympathien dem, der das Establishment austrickst: Leonardo DiCaprio spielt den Hochstapler Frank, der sich in den 60er-Jahren als Arzt, Anwalt und Flugpilot ausgibt und ein Vermögen macht. Gelernt hat er von seinem Papa Christopher Walken. Bis 19.15, ORF 1

20.15 BRÜDERLICH

Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa (What’s Eating Gilbert Grape?, USA 1994, Lasse Hallström) Johnny Depp, der als Gilbert Grape nur einem Wunsch nachgeht: "Ich will ein guter Mensch werden." Brüderliches Krisenmanagement mit Leonardo DiCaprio. Dazwischen: Juliette Lewis. "Der bis in die Nebenrollen ausgezeichnet besetzte und eindringlich gespielte Film erreicht durch seine menschliche Haltung stellenweise spirituelle Qualitäten", urteilt das Lexikon des internationalen Films. Bis 22.05, Arte

Arnie (Leonardo DiCaprio, links) und Gilbert (Johnny Depp) in "Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa", 20.15 Uhr, Arte. Paramount Pictures

20.15 SCI-FI-KOMÖDIE

Downsizing (USA 2017, Alexander Payne) Matt Damon als abstiegsgefährdeter US-Bürger lässt sich schrumpfen, um sich sein Leben besser leisten zu können. Christoph Waltz zeigt ihm als Schwarzmarktmillionär, wie es sich im Miniaturformat in Saus und Braus leben lässt. Regisseur Alexander Payne (Sideways) erweist sich einmal mehr als Meister der Tragikomödie. Bis 23.00, Sat.1

20.15 GRUSELIG

Hexen hexen (The Witches, USA 1990, Nicolas Roeg) Verwandlung in Mäuse: ein Schicksal, das die Hexen allen Kindern auf der Welt zugedacht haben und mittels einer geheimen Formel in die Tat umsetzen wollen. Großartiges, aber recht gruseliges Märchen. Mit Anjelica Huston als Oberhexe. Bis 22.05, Tele 5

20.15 BERLINER MAUER

Wir Kinder der Mauer Der Tag des Mauerbaus bestimmt auf lange Zeit das Leben vieler Kinder und Jugendlicher. 1,25 Millionen Menschen verließen das Land. Die Doku erzählt die Geschichte der Heranwachsenden zwischen 1961 und 1989. Bis 21.45, HR

20.15 DRAMA MIT ULRICH TUKUR

Meeresleuchten (D 2021, Wolfgang Panzer) Um mit der Trauer um seine verunglückte Tochter besser zurechtzukommen, beginnt Thomas (Ulrich Tukur) an der Ostseeküste ein neues Leben als Kneipenbesitzer. Sibel Kekilli, Kostja Ullmann und Ursina Lardi sind auch dabei. Bis 21.40, One

20.15 KRIMI

Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer In diesem Tatort-Fall aus dem Jahr 2021 geht es um verschiedenste Ausprägungen von Frauenhass. Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) ermittelt im Milieu der gewaltbereiten "Incel"-Männer. Bis 21.45, ARD

21.30 THEATER

Schloss-Spiele Kobersdorf: Der Alpenkönig und der Menschenfeind Ferdinand Raimunds Geschichte radikaler Selbsterkenntnis. Intendant Wolfgang Böck verkörpert den Gutsbesitzer Rappelkopf, der die Welt um sich herum verachtet. Bis 23.35, ORF 3

Radiotipps

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: "Der Zug war doch nicht abgefahren" Sabine Nikolay über den Festivalveranstalter Friedl Preisl. Bis 14.55, Ö1

16.00 LITERATUR

Ex Libris: Katja Gasser trifft Barbi Markovic Einblicke in "Minihorror", das Buch wird im Oktober erscheinen.Bis 16.55, Ö1

18.15 MAGAZIN

Moment: Das Hotelzimmer und seine Gäste Vom Ausblick bis zur Matratze. Über das Leben in einem Raum auf Zeit. Bis 19.00, Ö1

22.05 KUNSTRADIO

Der Klang der Träume Akustische Poesie mit Arsenije Jovanovic. Bis 23.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 13.8.2023)