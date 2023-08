Zuletzt gab es eine Überfallserie auf Trafiken. IMAGO/Michael Kristen

Graz – In der Serie von Überfallen auf Trafiken im Burgenland und der Steiermark scheiterte ein Täter zuletzt am Kassaschluss. Am Mittwochabend hatte der Mann eine Trafik in der Mariatroster Straße betreten, zunächst einen Wettschein abgegeben und anschließend eine Pistole auf die Angestellte gerichtet. Diese alarmierte mit den Worten "Chef, das ist ein Überfall!" ihren Vorgesetzten. Anschließend entspann sich zwischen Räuber und Trafikpersonal ein Dialog rund um die Registrierkasse. Dieser ist auf einem von der Polizei veröffentlichten Überwachungsvideo mitzuverfolgen.

"Um sechse ist Schluss", informiert der Trafikinhaber den verhinderten Räuber. "Hättest eine Stunde früher kommen müssen." Dieser meint mehrmals, dass man doch irgendwie an den Inhalt der Kasse herankommen können müsse. "Da kann man nichts machen, das ist eine Registrierkassa, leider", wird ihm beschieden.

Der Täter flieht schließlich ohne Beute zu Fuß aus dem Geschäft. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit jüngsten Überfällen auf Trafiken in der Steiermark und im Burgenland. Am Donnerstagabend wurde erneut eine Trafik in Graz überfallen, der Täter floh auch hier ohne Geld, allerdings mit dem Smartphone der Trafikantin. (rio, 11.8.2023)