20.15 MUNDHARMONIKA

Spiel mir das Lied vom Tod (C’era una volta il West, I/USA 1968, Sergio Leone) Der alte Westen, wie ihn nur ein Europäer filmen kann. Lokalisiert zwar in John Ford’s Point in Monument Valley, doch überhöht durch Blut, Zeitlupe, Rituale und eine verfremdende Melodie vom Untergang des optimistischen Amerika. Bis 22.53, MDR

20.15 DOKUMENTATION

Leben im All Die Entdeckung des ersten Exoplaneten – also eines Planeten in einem anderen Sonnensystem – veränderte 1995 die Sicht des Menschen auf den Kosmos. Wird man eines Tages einen Exoplaneten betreten können? Bis 23.45, Arte

20.15 GUTE MÜTTER

Bad Moms (USA 2016, Jon Lucas)Amy (Mila Kunis) hat es satt, die perfekte Mutter zu sein, und gründet den "Bad Moms Club". Party bis zum Abwinken. Bis 21.50, ORF 1

20.15 60 JAHRE MAUERBAU

3 1/2 Stunden (D 2021, Ed Herzog) Bahnhof München, 13. August 1961: Ein Zug setzt sich Richtung Ostberlin in Bewegung. Ostberlin wird abgeriegelt. Noch dreieinhalb Stunden haben die Reisenden Zeit, um vor dem Grenzübertritt im Westen auszusteigen. Bis 21.55, NDR

23.00 BEZIEHUNGEN

Der Eissturm (The Ice Storm, USA 1996, Ang Lee) Ang Lee setzt zwei befreundete Familien den Nachwehen der sexuellen Befreiung, Zerwürfnissen und einem klirrenden Eissturm aus. Mit Kevin Kline, Joan Allen, Sigourney Weaver. Bis 0.45, 3sat

Streamingtipps

MOBBING

Bad Behaviour Als Joanna (Jana McKinnon) zufällig ihre ehemalige Mitschülerin Alice (Yerin Ha) wiedertrifft, erinnert sie sich an ihre gemeinsame Zeit in einem Wildniscamp eines Mädcheninternats. Sie trifft auch Portia (Markella Kavenagh) wieder, die damals die Mädchen manipulierte und mobbte. Es geht um die Vergangenheit und die Gegenwart, Sexualität und Macht. Sky

SCHMERZLICH

Painkiller Die Serie ist eine fiktive Nacherzählung der Opioid-Krise und der Einführung von Oxycontin in den Vereinigten Staaten. Schuldige und deren Abgründe werden erforscht. Mit Uzo Aduba (Orange Is the New Black) und Matthew Broderick (WarGames).Netflix

Uzo Aduba und Matthew in "Painkiller" auf Netflix. KERI ANDERSON/NETFLIX

SUPERKRÄFTE

Moving Hier sind Superkräfte wie Fliegen nicht ganz so beliebt, die Teenager in dieser südkoreanischen Serie würden gerne darauf verzichten, lieber wäre ihnen ein "normales" Leben. Die Eltern, die ihnen ungewöhnlichen Fähigkeiten vererbt haben, wollen die Kids vor der Außenwelt beschützen. Disney+

Radiotipps

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: "Der Zug war doch nicht abgefahren" Sabine Nikolay über den Festivalveranstalter Friedl Preisl. Bis 14.55, Ö1

16.00 LITERATUR

Ex Libris: Katja Gasser trifft Barbi Markovic Einblicke in "Minihorror", das Buch wird im Oktober erscheinen.Bis 16.55, Ö1

18.15 MAGAZIN

Moment: Das Hotelzimmer und seine Gäste Vom Ausblick bis zur Matratze. Über das Leben in einem Raum auf Zeit. Bis 19.00, Ö1

22.05 KUNSTRADIO

Der Klang der Träume Akustische Poesie mit Arsenije Jovanovic. Bis 23.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 12.8.2023)