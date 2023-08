Blitzladen

Der Blitzladen in Salzburg hat noch bis 20.8. geöffnet. Jonas Ströher

Wer während des Festspielsommers in Salzburg weilt, sollte bis zum 20. August beim Pop-up der Designerinnen Jana Wieland und Antonia Maedel vorbeischauen. Die beiden Designerinnen schlagen zum dritten Mal in Salzburg auf, ihr Blitzladen in der Galerie 5020 ist überhaupt eine gute Alternative zur mittlerweile nahezu leergefegten Getreidegasse. Wielands Mode steht für großzügige Silhouetten mit besonderen Details. Antonia Maedel wiederum setzt mit dem Strickmodelabel Rudolf auf konsequent regional produzierte Mode und natürlich gefärbte Materialien.

Blitzladen, Residenzplatz 7, 5020 Salzburg

Maisonette

Mit ihrem Modelabel "Klar" setzt Klara Neuber auf regional erzeugte Qualitätsstoffe und hochwertige Naturfasern. Organische Formen, Farben und Strukturen aus der Natur inspirieren ihre Entwürfe. Ihre neueste Kreation nennt sich "Emilie". Das Tunikakleid soll unterschiedlichen Körperformen schmeicheln. Wer sich davon überzeugen möchte, kann dies vom 17. bis 19. August (Fr.: 11–18, Sa.: 11–16 Uhr) im Concept-Store Maisonette in Wien tun. Dort wird es ein Sommer-Pop-up von Klar geben. Natürlich sind auch die üblichen Accessoires, Papierwaren und Dekoelemente erhältlich, die von der Gründerin des Ladens, Andrea Lems, kuratiert werden.

Maisonette – Concept-Store, Neubaugasse 81, 1070 Wien

Der Concept-Store Maisonette in Wien. Maisonette

Gmundner-Keramik-Welt

Sie gehören zum Idealbild des beschaulichen Österreichs wie Sisi, Mannerwafferln oder das Schnitzel – die grünen Kringel des ikonischen Gmundner-Keramik-Designs kennt wohl fast jede und jeder hierzulande. Das Traditionsprodukt bekommt nun eine gebührende Bühne mitten in Wien. Am 15.9. eröffnet die Gmunder-Keramik-Welt. Auf mehr als 300 Quadratmetern in historischen Gewölben des Beethoven-Hauses in der Auerspergstraße wird ein großes Sortiment handgefertigter Unikate zu entdecken sein.

Gmundner-Keramik-Welt, Auerspergstraße 3 (Ecke Trautsongasse 2), 1080 Wien

(red, 17.8.2023)