Am Wilhelminenberg

Die Ottakringer Weinberge unterhalb von Schloss Wilhelminenberg sind in vielerlei Hinsicht aussichtsreich. Von der großen Wiese hat man nicht nur einen tollen Blick, auch leere Picknickkörbe sind hier im Handumdrehen wieder aufgefüllt – etwa am Heurigenbuffet Leitner.

Wiese zwischen Savoyenstraße und Sprengersteig, 1160 Wien

Die aktuelle Wetterlage bietet beste Voraussetzungen für ein Essen im Freien: Wir haben ein paar besondere Orte fürs Picknicken zusammengestellt. Getty Images/iStockphoto

Am Kaiserwasser

An kaum einem Ort sieht Wien so sehr nach Frankfurt am Main aus: Am Kaiserwasser mit Blick auf die Skyline der Stadt lässt sich wunderbar die Picknickdecke ausbreiten.

Parkanlage am Kaiserwasser, 1220 Wien

Auf der Wientalterrasse

Urban, keine Wiese, dafür mitten in der Stadt und schnell erreichbar: Im 5. Bezirk ragt ein geräumiges Areal über die U4 und den Wienfluss. Sitzmöglichkeiten inklusive, spätabends wird hier gerne auch mal gefeiert.

Rechte Wienzeile 117, 1050 Wien

Im Dehnepark

Hohe Bäume, die Schatten spenden, Wiesen, ein großer Spielplatz und Bänke samt Tischen – im Dehnepark im Westen Wiens wird auch Kindern beim Outdoor-Essen ganz und gar nicht langweilig.

Dehnepark, 1140 Wien

Am Augartenspitz

Das Atelier Augarten und die Gastronomie sind leider verwaist, das sollte nicht davon abhalten, es sich am schönsten Eck des Augartens unter den Bäumen bequem zu machen.

Obere Augartenstraße 1e, 1020 Wien

(RONDO, 20.8.2023)