Tina und Stefan am Copa Beach in Wien an einem Donnerstag. Stefan Joham

Wo habt ihr euch kennengelernt?

Tina: Das war an einem Würstelstand am Wallensteinplatz.

Wer hat wen angesprochen?

Stefan: Ehrlich gesagt, sie mich.

Tina: Mit den Worten: "Ich habe Hunger."

Stefan: Wir waren zuerst mit einer gemeinsamen Freundin in der Nähe etwas trinken, und sie hatte Hunger. Als ich ihr verriet, dass es in der Nähe einen Würstelstand gibt, meinte sie, sie wolle aber nicht allein essen. Da bin ich halt mitgegangen. Wir haben uns dann stundenlang unterhalten und auf dem Wallensteinplatz mit immer neuen Bieren hingesetzt. Am Ende des Abends kannten wir uns.

Was ist die beste Eigenschaft am anderen?

Tina: Stefans beste Eigenschaft ist eindeutig, dass er mich aushält.

Stefan: So devot ist sie normalerweise nicht! Ihre ist, dass sie mich zum Lachen bringt. Ich finde sie auch wegen ihres Humors so wahnsinnig attraktiv.

Was nervt euch aneinander?

Tina: Alles, kann man zusammenfassend sagen.

Stefan: Kleinigkeiten. Etwa dass der Geschirrspüler eingeschaltet wird, obwohl er nur halbvoll ist.

Und worüber könnt ihr dann lachen?

Tina und Stefan (unisono): Über alles!

Was habt ihr dem anderen zuletzt geschenkt?

Stefan: Blumen. Aber das ist schon eine Zeit her.

Tina: Wir schenken einander nicht viel. Geschenke sind nicht das Geheimnis unserer Beziehung.

Stefan: Wir schenken uns sprichwörtlich nichts.

Was schaut ihr gemeinsam an?

Stefan: Wir haben wenig Gemeinsamkeiten. Ich schaue gerne Serien, Tina nicht.

Tina: Am ehesten noch Theater.

Eure Beziehung in wenigen Worten?

Stefan: Für mich der Mensch fürs Leben.

Tina: Und wie soll ich das jetzt toppen?

Stefan: Bemüh dich!

Tina: Es ist auch für mich so. (Sascha Aumüller, 24.8.2023)