Pro

In analogen Zeiten existierte ein simpler Stresstest für Freundschaften: der Dia-Abend. Überlebten Gäste stundenlanges Starren auf Lichtbilder von Sonnenuntergängen, überlebte oft auch die Verbundenheit zum bildgewalttätigen Gastgeber mit der Stativleinwand. Ich setzte in bunter Vorzeit also ganz bewusst auf die negative Wirkung des Diapositivs.

Fallen euch bei meinen 100 schönsten Architekturdetails aus Aachen eh nicht die müden Äuglein zu? Und wollt ihr sicher nicht noch den zweiten, spannenderen Teil der Kreuzfahrt auf offener See sehen? Wer nach Stunden der bebilderten Tortur noch auf meiner Couch saß, konnte nur aus einem Grund geblieben sein: um auch Freund zu bleiben.

Diavorträgerinnen und -träger von heute haben es da ungleich schwerer, die Qualität von Freundschaften zu beurteilen. Sie verschießen ihr ganzes Pulver außerhalb eines autoritär geführten Wohnzimmers auf Instagram. Und wer die Urlaubsfotos seiner Freunde in Wirklichkeit gar nicht leiden kann, likt sie einfach wie ein Opportunist. (RONDO, Sascha Aumüller, 22.8.2023)