Alpenvereins-Präsident Ermacora

Andreas Ermacora beklagt als Präsident des Alpenvereins die Nachrangigkeit der Kameradschaft am Berg. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Einen weiteren Ausfluss der neuen Alpinistik, in der das Erreichen des Gipfels an allererster Stelle stehe, nennt Andreas Ermacora die Zustände im Tourismuszweig namens Höhenbergsteigen, die am 27. Juli zum Tod des Pakistani Mohammad Hassan auf dem K2 beigetragen haben dürften. Der ist für den 63-jährigen Präsidenten des österreichischen Alpenvereins der vorläufige Tiefpunkt in einer Aneinanderreihung von Ereignissen, "die mit dem früheren Bergsteigen nichts mehr zu tun haben". Die einst hochgehaltene Kameradschaft am Berg stehe bestenfalls nur noch an der zweiten Stelle.

Der Jurist Ermacora verweist auf die bereits vor mehr als 20 Jahren nach Diskussionen mit gut 150 Bergsteigerinnen und Bergsteigern vom österreichischen und deutschen Alpenverein in Innsbruck verabschiedete Tirol-Deklaration zur Best Practice im Bergsport.

Sieben Hauptanliegen

Die Deklaration sollte Orientierungshilfen für optimales Handeln im Bergsport bieten. In der seinerzeitigen Presseerklärung wurden Hauptanliegen formuliert:

· Akzeptiert die mit dem Bergsport verbundenen Risiken und übernehmt Verantwortung.

· Stimmt Ziele, Können und Ausrüstung aufeinander ab.

· Verhaltet euch fair und berichtet wahrheitsgemäß.

· Bemüht euch, nach der Best Practice zu handeln, und hört nie auf zu lernen.

· Seid tolerant und rücksichtsvoll, helft einander.

· Schützt die wilde, ursprüngliche Natur der Berge und Felsen.

· Unterstützt die Bevölkerung in den Berggebieten und ihre nachhaltige Entwicklung.

Wie die Faust aufs Auge

Artikel 6 der Tirol-Deklaration zu "Notsituationen, Sterben und Tod" scheint geradezu für Situationen formuliert, wie sie mittlerweile durch den Massenansturm auf die begehrtesten Gipfel immer weder auftreten: "Um auf Notsituationen, schwere Unfälle und Todesfälle vorbereitet zu sein, sollte jeder, der den Bergsport ausübt, sich über die damit verbundenen Risiken und Gefahren im Klaren sein", heißt es da. Er müsse wissen, "dass er über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen sollte und die erforderliche Ausrüstung mitzuführen hat." Besonders bedenkenswert: "Alle Bergsportler müssen bereit sein, anderen in einer Notlage zu helfen und die Folgen eines Unglücks zu tragen."

Alpenvereinspräsident Ermacora, in seinem Beruf unter anderem auf das Gebiet Sportrecht / Ski- und Alpinunfälle spezialisiert, hält im Fall des Todes von Mohammad Hassan eine juristische Aufarbeitung für denkbar. "Es könnte sich nach Paragraf 95 Strafgesetzbuch um Unterlassung der Hilfeleistung handeln." Der sieht bei "einer beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung" eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten, bei Tod als Folge aber eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vor. "Es sei denn", sagt Ermacora und sagt auch der Paragraf, "die Hilfeleistung ist nicht zumutbar." Insbesondere wenn sie nur unter Gefahr für Leib oder Leben möglich wäre.

Ermacora will keine Ferndiagnosen stellen – "und wie sich das dann auf mehr als 8000 Metern darstellt, kann man ohnehin nur im Einzelfall beurteilen." Spielten sich ähnliche Szenen im Anstieg zum Großglockner ab, in dem es nicht selten ebenfalls zur Kolonnenbildung kommt, wäre jedenfalls die heimische Justiz am Zug.

Der lange Arm

Ermacora liegt ein diesbezüglicher Vergleich fern, auch wenn der erfahrene Bergsteiger mutmaßt, dass manch zahlungskräftiger und daher bestens umsorgter K2-Aspirant nur auf sich allein gestellt Österreichs höchsten Berg nicht ersteigen könnte. "Aber wenn am K2 Österreicher nicht Hilfe geleistet hätten, wäre eine Übernahme der Strafverfolgung durch unsere Behörden auch denkbar. (Sigi Lützow, 12.8.2023)