Bürgermeisterin oder Bürgermeister zu sein, das ist der schönste Job – zumindest sagen das fast alle, die das Amt innehaben: Man gestaltet das Leben in der eigenen Gemeinde, kennt die Wählerinnen und Wähler meist persönlich und erhält direktes Feedback. Der Job wird aber, auch das sagen fast alle Betroffenen, auch immer schwieriger: Der Aufgabenbereich ist gewachsen, Rechtsfragen werden komplizierter, die Frage persönlicher Haftung immer bedrohlicher. Und: Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stehen immer stärker unter öffentlicher Beobachtung. Vor allem in den vergangenen Wochen.

Denn in diesem Sommer erhielt vor allem ein Bürgermeister mediale Aufmerksamkeit: Alfred Riedl (ÖVP), Langzeit-Ortschef von Grafenwörth in Niederösterreich. Er zeichnet politisch für einen Siedlungsbau am Rand der Gemeinde verantwortlich, der gleich in mehrfacher Hinsicht umstritten ist.

Fragwürdige Grundstücksdeals

Erstens wurde das Projekt "Sonnenweiher" aus raumplanerischer Sicht kritisiert. Eine aus dem Boden gestampfte Reihenhaussiedlung inklusive künstlich angelegten Sees, das versiegle unnötig viel Boden, lautet die Kritik. Und dann hat die Umsetzung des Projekts auch in Bezug auf Riedls Rolle eine zumindest fragwürdige Anmutung: Riedl bzw. seine Familie profitierten von den Umwidmungen für das Projekt persönlich. Günstig eingekaufte Gründe wurden durch den Gemeinderatsbeschluss, dort bauen zu lassen, plötzlich viel wertvoller. Recherchen der Wiener Zeitung zeigten dann, dass der Bürgermeister dutzende, teils sehr profitable Grundstücksgeschäfte in seiner eigenen Gemeinde abgewickelt hat. Riedl stellt Fehlverhalten in Abrede.

Rumoren im Gemeindebund

Aber weil Riedl nicht irgendein Bürgermeister ist, sondern der Präsident des Österreichischen Gemeindebunds, zieht die Sache immer weitere Kreise. Mittlerweile hat Riedl die Funktion "ruhend gestellt". Im Gemeindebund gehen bedeutende Akteure davon aus, dass dies die Vorstufe zum Rücktritt ist.

Riedl war als harter Verhandler im Interesse der Kommunen angesehen, seine guten Kontakte in die Bundes-ÖVP kamen ihm häufig zugute. Hinter vorgehaltener Hand klagen viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aber darüber, dass Riedl mit seinen Deals dem Ansehen seiner 2092 Kolleginnen und Kollegen keinen Gefallen getan hat. Der überwiegende Teil davon verrichtet seine Arbeit ja korrekt, im Sinne der Gemeinde und ohne sonderbaren Beigeschmack. Persönlich vorteilhafte Geschäfte der Gemeinde, das ist für die meisten ein absolutes Tabu.

Dennoch zeigt die aktuelle Debatte ein Spannungsfeld auf. Gemeindepolitik soll gestalten, sonst wäre sie keine Politik. Alle Rufe nach einer Einschränkung der Kompetenzen für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zielen letztlich darauf ab, ihnen diese Gestaltungsmöglichkeiten zu nehmen. Im Vorjahr dachte etwa Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) laut darüber nach, den Gemeinden die Kompetenzen in der Raumordnung wegzunehmen. Ihm ging es damals um günstigen Wohnbau: "Die Bürgermeister sind zu nahe dran an den lokalen Interessenlagen, um sich gegen kommerzielle Ansprüche wehren zu können", erklärte Rauch im STANDARD-Interview, die Kompetenz sei ein "Irrtum der Geschichte".

Das sei "ein glatter Angriff auf die Gemeindeautonomie. Das werden wir niemals akzeptieren", polterte Riedl damals noch als Gemeindebund-Präsident. An den Kompetenzen der Gemeinden wurde nichts geändert.

Schwache Kontrolle

Doch Gestaltungsspielraum, vulgo Macht, kann eben missbraucht werden: Grundstücke werden nicht im allgemeinen, sondern im Interesse Einzelner umgewidmet; Aufträge bekommt nicht die Firma, die am besten und günstigsten ist, sondern die "befreundete"; Genehmigungen werden für manche schnell erteilt, für andere verschleppt. Solche Umtriebe werden oft von der Opposition ans Licht gebracht und kritisiert – doch dafür braucht es eben engagierte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die gewillt sind, sich mit der Gemeindeführung anzulegen. Oft sind das widerspenstige Einzelkämpferinnen. In zahlreichen, vor allem kleinen Gemeinden sitzt überhaupt nur eine Partei im Gemeinderat.

Doch das politische Gremium im Ort ist nicht die einzige Kontrollinstanz: Auch die Landesregierungen sollten den Gemeinden auf die Finger schauen. "Die Behörde kann Genehmigungen verweigern, wenn überörtliche Interessen maßgeblich beeinträchtigt sind", sagt der Verfassungsjurist Heinz Mayer. Doch das passiere selten. "Es gibt politische Rücksichtnahmen. Ein mächtiger Bürgermeister fährt ja Schlitten mit einem Beamten der Aufsichtsbehörde."

Prüfung durch Parteifreunde

In einigen Bundesländern kommt hier noch eine Skurrilität hinzu: Die Kontrollen der Gemeinden sind innerhalb der Landesregierungen nach Parteifarben aufgeteilt. Schwarze Regierungsmitglieder prüfen schwarze Gemeinden, rote prüfen rote. Viel Engagement bei der Kontrolle darf sich die Bevölkerung wohl nicht erwarten.

Wie wollen die Gemeinden nun aus dem Imagetief herauskommen? Riedls Vertretung in der Interessenvertretung haben Andrea Kaufmann aus Vorarlberg und Erwin Dirnberger aus der Steiermark (beide ÖVP) übernommen. Eine Diskussion über die endgültige Nachfolge Riedls möchte derzeit niemand im Gemeindebund.

Jene zahlreichen Ortschefs und Ortschefinnen, die mit Grundstücksdeals und Umwidmungsskandalen nichts am Hut haben, leiden unter der Situation – können nun allerdings auch nichts weiter tun als ihren Job. Gleichzeitig gibt es viele zumindest umstrittene Vorgänge in Gemeinden – und die Öffentlichkeit schaut genauer hin. Eine Auswahl von Chaletdörfern über Windkraft-Sponsorgeld bis zu Zweitwohnsitz-Kontrollen lesen Sie hier. (Sebastian Fellner, 12.8.2023)