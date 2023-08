ORF-Beitrag gleich für ein ganzes Jahr zu zahlen; Staatsanwaltschaft sieht in rassistischem "Zur Zeit"-Artikel gegen Staatsschutzchef Omar Haijawi-Pirchner keine Verhetzung; Puls 4 kündigt die "Klimaheldinnen"; "Painkiller" auf Netflix

Hier kommen die Mediennews von heute:

Nina Hartmann: "Tinder sperrt mich und Typen, die Dickpics schicken" - In "Fairy Fails" wischt sich die Kabarettistin durch den modernen Dating-Dschungel – seit Freitag auf Joyn

Nina Hartmann in "Fairy Fails", jetzt auf Joyn. Foto: Joyn

GIS von allen: ORF verlangt künftig gleich 184 Euro Beitrag für das ganze Jahr - Nach neuem Gesetz: Regional werden bis zu 245 Euro Jahresbeitrag fällig. Neue Zahler müssen der ORF-Gebührentochter Einziehung erlauben, um zweimonatlich zahlen

"Mann namens Omar" in "Zur Zeit": Staatsanwaltschaft sieht keine Verhetzung - Der rassistische Ausritt in der rechten Postille gegen Staatsschutzchef Omar Haijawi-Pirchner sei als generelle Kritik an der Politik zu verstehen

Aus für das Magazin: Puls 4 kündigt die "Klimaheldinnen" - Nach vier Jahren und mehr als 200 Sendungen wird die Redaktion aufgelöst. Sieben von neun Beschäftigten müssen das Unternehmen verlassen

"Painkiller" auf Netflix: Skrupellos auf den Schmerz setzen - Das Schmerzmittel Oxycontin trieb Hunderttausende in den Tod - In der neuen Miniserie darf Matthew Broderick als Purdue-Boss Sackler Kapitalismus und Manipulation erklären

Neun Prozent für 85 Prozent: Wenig "ZiB 1"-Sendezeit für Globalen Süden - Ludescher: Mediale Blindheit gegenüber schwersten humanitären Krisen drohe – ORF: Betrachtung der "ZiB 1" zu kurz gefasst

"Rot, weiß und königlich blau" bei Amazon: Zwei Söhne lieben sich - Der Sohn der US-Präsidentin verknallt sich in den einst verhassten britischen Prinzen - Ab Freitag bei Amazon Prime

Switchlist: "Sirene in Blond", "In den Gängen" und "Elysium, eine Reportage über Lieblingspartner in Europa, Woody Allens "Vicky Cristina Barcelona" und die Eröffnung des Grafenegg-Festivals - TV-Hinweise für heute Abend.

Einen feinen Abend und ein entspanntes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.