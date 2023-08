Nimmt man seine eigene Stromabrechnung genauer unter die Lupe, treten oft unerwartete Fragen auf. imago images/Joko

Dieser Tage und in den kommenden Wochen werden zigtausende Haushalte Post von ihrem Energieversorger erhalten. Hunderttausenden sind schon Briefe zugeflattert. Darin wird über neue Tarifangebote für Strom und Gas informiert. Informiert?

Bei genauem Hinschauen wähnen sich viele Österreicher und Österreicherinnen in einem schlechten Film. Manche stolpern über Freienergietage; anderen sind die versprochenen Rabatte ein Rätsel. Grundpreis, Verbrauchspreis, mit Steuer, ohne Steuer: Wer es bis dahin geschafft hat, steigt spätestens bei der Formel aus, mit der Preisanpassungen vom Energieversorger berechnet werden. Davon berichten Betroffene dem STANDARD in Schreiben oder Telefonaten. Wer sich in den Tarifdschungel der Energieanbieter vorwagt, droht sich darin zu verlieren.

Individuelle Entscheidung

"Das Phänomen ist uns bekannt", sagt Christine Brichta-Hartmann, Energieexpertin der Arbeiterkammer (AK). "Mitglieder wenden sich hilfesuchend an uns, schicken Angebote von Lieferanten und fragen, ob die gut oder schlecht sind und was sie tun sollen."

Die eine Empfehlung gibt es nicht. Jeder und jede muss für sich entscheiden, ob ein niedriger laufender Energiepreis präferiert oder doch ein hoher Wechselrabatt abgegriffen werden sollte, der aber nach einem Jahr weg ist.

Wien Energie, Stromliefervertrag, Wärme, Deckelung, Preisdeckelung, Jahresabrechnung. privat

Schwer durchschaubar

Nicht nur die neuen Angebote, die verschickt werden, sind verwirrend. Das gilt auch für die Strom- und Gasrechnungen. Überfrachtet und schwer durchschaubar waren diese schon vor dem jüngsten Preisschub. Viele Konsumenten und Konsumentinnen hat aber schlicht nicht interessiert, welche Zahlen wo stehen und was sie bedeuten.

Das ist jetzt anders. Seit die Energiepreise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine dramatisch in die Höhe geschossen sind, schauen viele auch das Kleingedruckte an. Die Beträge, die zu zahlen sind, haben sich für die allermeisten Haushalte vervielfacht. Statt 50, 60 oder 70 Euro sind etwa bei Gas nun mitunter hunderte Euro mehr hinzublättern – pro Monat, wohlgemerkt.

GLOSSAR Energieabrechnung – eine Auswahl von Begriffen, die man kennen sollte

Vorsicht aus Prinzip

Kein Wunder also, dass Verbraucher und Verbraucherinnen vorsichtig geworden sind, wenn ein Schreiben ihres Energieversorgers eintrudelt, in dem neue, vermeintlich günstigere Tarife angepriesen werden. Nichts zu tun ist in den meisten Fällen aber die schlechteste Option, sagen Experten und Expertinnen, mit denen DER STANDARD gesprochen hat. Bei Gas besteht wegen Fehlens einer Preisbremse in den allermeisten Fällen der größte Handlungsbedarf.

"Wer immer kann, sollte jetzt einen neuen Vertrag abschließen", rät AK-Expertin Brichta-Hartmann. Das Problem aber sei, dass viele "in einem irre hohen Tarif gefangen sind".

Das treffe auf Personen zu, die im vorigen Oktober, November oder Dezember gezwungen waren, einen neuen Vertrag abzuschließen – weil sie entweder umgezogen sind, ihr bestehender Vertrag ausgelaufen ist oder ihr alter Lieferant sie gekündigt hat. Sie kommen in der Regel erst jetzt im Herbst oder Frühwinter aus dem teuren Vertrag.

Nicht alle sind gefangen im Vertrag

Es gibt aber auch Anbieter wie Wien Energie, die Neu- und Bestandskunden sofort und noch bis 20. September einen Wechsel in günstigere Tarife (15,9 Cent netto je Kilowattstunde bei Strom und 6,3 Cent netto je Kilowattstunde bei Gas) ermöglichen. Wer aber vorzeitig zu einem anderen Anbieter wechseln möchte, bleibt gefangen im alten Tarif, bis die Bindungsfrist endet. Außer im Fall eines Umzugs.

Der Tarif "Optima entspannt" sei an sich ein faires Angebot, habe aber einen Schönheitsfehler, meint Johannes Mayer von der E-Control. Auf dem Papier stehen höhere Beträge, weil 190 Gratistage bei Strom und 50 bei Gas eingepreist sind. Der Rabatt gilt aber nur für ein Jahr. Dessen müssten sich Konsumenten und Konsumentinnen bewusst sein.

Das bekrittelt auch Peter Kolba, Chefjurist des Verbraucherschutzverbands: "Nach einem Jahr, wenn alle Vorteile wie die eingeräumten 190 Tage Gratisenergie wegfallen, bin ich wieder am hohen Preis. Das kann man machen, sollte aber den Zeitpunkt nicht verpassen, nach Ablauf der Frist wieder zu wechseln. Sonst schlägt der teure Tarif zu", sagt Kolba.

privat

Schwierige Barrieren

Mit Gratisenergietagen werben auch EVN und Burgenland Energie, die Vertrieb und Handel gemeinsam mit Wien Energie in der Energie Allianz gebündelt haben. Energie Burgenland etwa hat einen günstigeren Tarif aufgelegt – "Optima 12 Unabhängig 2.0" –, der nur online abgeschlossen werden kann. "Viele sind davon ausgeschlossen, weil sie älter sind und sich nicht auskennen, eine Sprachbarriere oder etwas anderes haben", kritisiert AK-Expertin Brichta-Hartmann.

EVN wiederum propagiert mit "Optima Smart Natur" einen tageszeitabhängigen Tarif. "Als ob Leute nichts anderes zu tun hätten, als den ganzen Tag vor dem Stromzähler zu stehen", sagt Brichta-Hartmann. Das sei "eine Denksportaufgabe, kein Stromtarif".

Tarifkalkulator

Vor einem Wechsel ist es in jedem Fall ratsam, Vergleichsangebote einzuholen. Das wichtigste Tool dafür ist der Tarifkalkulator (e-control.at/tarifkalkulator). Der bietet eine gute Übersicht und hat den Vorteil gegenüber anderen Vergleichsplattformen, dass alle Strom- und Gasanbieter, egal ob Quereinsteiger oder Etablierte, ihre Tarife einmelden müssen. Andere Plattformen wie Durchblicker finanzieren sich über Provisionen und bilden nicht alle Angebote ab.

Wer den Tarifkalkulator konsultiert, sollte die Strom- oder Gasrechnung in der Nähe haben. Dort finden sich Angaben zum bisherigen Anbieter, Tarif, Verbrauch und sonstige Informationen, die für die Abfrage notwendig sind. Schon jetzt sollte man bedenken, dass die Strompreisbremse mit Deckelung der Kosten bei 10,0 Cent je Kilowattstunde im Juli 2024 ausläuft. Spätestens dann ist es nicht mehr egal, wer den Strom liefert. (Günther Strobl, 14.8.2023)