Lara Walzer auf der Tribüne des Wienerwaldstadions in Neulengbach. Regine Hendrich

Essen und Trinken, schön und gut. Aber in Kantinen auf Sportplätzen geht es ja mehr um die Fachsimpelei. Hier wird über alles gesprochen. So auch an diesem Augusttag im Wienerwaldstadion des USV Neulengbach.

In einem Punkt sind sich die hiesigen Kickerinnen Lara Walzer, Larissa Rusek und Laura Spinn schnell einig: England, das im Viertelfinale am Samstag (12.30 Uhr, live auf ORF 1) auf Kolumbien trifft, soll die laufende Fußballweltmeisterschaft gewinnen. Eine andere Frage besprechen die drei Frauen länger: Wie kommuniziert man eigentlich im Trubel eines Fußballspiels am besten mit einer gehörlosen Mitspielerin?

Sara, Mara und Lara

Walzer wurde taub geboren. Mit neun Monaten bekam sie ein Cochlea-Implantat (CI) eingesetzt. Das CI-System übernimmt die Arbeit des Innenohrs. Der extern hinter dem Ohr angebrachte Audioprozessor nimmt, vereinfacht gesagt, Schallsignale aus der Umgebung auf, übersetzt sie in elektrische Impulse und leitet diese weiter an das eigentliche Implantat und in der Folge ans Gehirn. "Ich höre quasi alles", sagt Walzer dem STANDARD.

Wie ein Cochlea-Implantat funktioniert MED-EL

Nur große Menschenmengen oder hohe Lärmpegel bereiten Schwierigkeiten. "Je weiter weg die Person steht, desto schwieriger ist sie zu verstehen", erklärt die 18-Jährige. Das gilt auch für Anweisungen von der Seitenlinie. Walzers Teamkolleginnen heißen unter anderem Sara und Mara. "Das ist dann schwer von Lara auseinanderzuhalten", sagt die linke Flügelspielerin. Sichtkontakt helfe: "Wenn mich jemand anschaut, weiß ich, dass ich gemeint bin."

Ein Tipp ist, die verbale Kommunikation visuell zu ergänzen. "Aber denke ich da im Stress dran?", wirft Torfrau Rusek ein. "Irgendwie hat es bis jetzt noch immer funktioniert", sagt Walzer aus Erfahrung. Alternativ können auch Mitspielerinnen Botschaften weiterleiten.

Sensibilisierung nötig

Während Walzer mithilfe des CI-Systems und einer Logopädin die Lautsprache gelernt hat, sehen geschätzt rund 10.000 Menschen in Österreich die Gebärdensprache als ihre Erstsprache an. Die Inklusion gehörloser Personen im Sport funktioniere mittelmäßig, sagt Christoph Blieweis, der Sportdirektor des Österreichischen Gehörlosensportverbandes (ÖGSV), dem STANDARD. "Manche sehen Gehörlose und denken sich: 'Oh Gott, das wird mühsam!'", sagt der 35-Jährige.

Die Neulengbach-Spielerinnen Laura Spinn, Lara Walzer und Larissa Rusek (von links nach rechts) sowie ÖGSV-Sportdirektor Christoph Blieweis. Regine Hendrich

Natürlich sei es ein "Riesenvorteil", wenn jemand im Verein die Gebärdensprache beherrsche. "Aber das ist oft gar nicht notwendig", sagt der Wiener. "Wichtiger ist, Bereitschaft mitzubringen." Man müsse sich einfach darüber austauschen, wie man am besten kommuniziere. So wie in der Neulengbacher Kantine.

Träume und Ziele

Walzer zog es früh zum Fußball, sie eiferte im Garten ihrem Papa und Bruder nach. Die Familie habe zunächst gezögert, sie in einem Verein anzumelden – aus Sorge, dass das CI-System im Wett- und Zweikampf beschädigt werden könnte. Walzer blieb hartnäckig und trat 2018 dem SC Ortmann in Niederösterreich bei. Bei Spielen trägt sie ein Stirnband, um den Audioprozessor zu fixieren. Im Sommer schwitze sie dadurch mehr. "Mir wird halt heiß."

Nach dem Abstieg mit dem SV Weikersdorf aus der Zweiten Bundesliga wechselte die Stürmerin im Sommer nach Neulengbach. Dort soll und will sie sich im Future Team, einer Art U21-Team, an die Kampfmannschaft des Erstligisten herantasten. Auch das Nationalteam ist ein Ziel, eine WM wäre sowieso "ein Kindheitstraum".

Lara Walzer in Aktion. Regine Hendrich

Rusek und Spinn haben bereits ein Großereignis erlebt. Beide Akteurinnen waren bei der U19-Europameisterschaft Ende Juli in Belgien dabei, bei der Österreich nur hauchdünn – auch wegen ausbleibender deutscher Schützenhilfe – das Semifinale verpasste. "Eine Erfahrung, die man nicht täglich macht", sagt die 18-jährige Spinn.

Budgetfrage

Blieweis ist überzeugt davon, dass im gehörlosen Bereich weitere sportliche Talente schlummern. Oft fehlten ihnen aber die Informationen, was überhaupt möglich sei. Der ÖGSV veranstaltet deshalb Sommer- und Wintercamps, in denen Kinder und Jugendliche verschiedene Sportarten ausprobieren können.

Christoph Blieweis, der Sportdirektor des Österreichischen Gehörlosensportverbandes. Regine Hendrich

Danach gebe es verschiedene mögliche Wege. In den Bundesländern gibt es Gehörlosensportvereine. Dort sei die Atmosphäre "entspannender", weil sie auf die Bedürfnisse der Mitglieder ausgerichtet sind. Wer den Spitzensport anpeile, solle aber auch in hörenden Vereinen andocken, sagt der ÖGSV-Sportdirektor. Dort gebe es mehr Leute und damit mehr Angebote.

Das Sportministerium stellt dem Behindertensportverband ein Budget zur Verfügung. Der selbstständige ÖGSV erhält davon rund 160.000 Euro und versucht, es durch Haussammlungen aufzustocken. Um alle Bedürfnisse zu decken, müsste der Etat Richtung halbe Million Euro gehen, sagt Blieweis. Mit dem Geld werden Staatsmeisterschaften organisiert, Trainerstunden bezahlt oder der Nachwuchs gefördert. "Eigentlich bräuchten wir auch ein eigenes Gebärdensprachdolmetschbudget", sagt der Wiener, der hier auch das Sozialministerium am Zug sieht.

Laura Spinn, Lara Walzer und Larissa Rusek (von links nach rechts) vor dem ÖGSV-Banner. Regine Hendrich

Die Welt sehen

In Neulengbach tauscht Walzer gerade die CI-Batterien aus. Diese halten, je nach Einsatzstärke, zwei bis drei Tage, sagt sie, nachdem sie graue dünne Scheibchen im Gehäuse platziert hat. Die Niederösterreicherin hat jüngst maturiert und arbeitet nunmehr im Versicherungsbüro ihres Vaters mit. In der Winterpause will sie "auch ein bisserl die Welt sehen", danach studieren.

Tipps im Umgang mit Gehörlosen? "Geduld haben", antwortet der Linksfuß. "Manchmal verstehe ich Dinge akustisch nicht, und dann muss ich nachfragen. Wenn das Gegenüber das akzeptiert, ist es weniger stressig. Dann funktioniert der Rest von selbst."

Die Audioprozessoren funktionieren auch bei Fußballspielen im Regen. Zu nass dürfen sie jedoch nicht werden. Beim Duschen und Schwimmen nimmt Walzer sie daher runter. In der Nacht verzichtet sie auch darauf. Ansonsten gehört das CI-System zum Alltag. "Es ist wie Socken anziehen", sagt die 18-Jährige. Nach dem Aufwachen verspürt sie aber keine Eile: "Diese Ruhe in der Früh ist angenehm." (Andreas Gstaltmeyr, 12.8.2023)