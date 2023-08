Wenn man will, kann man 75 Tage am Stück "Bares für Rares" schauen. In über 1.800 Sendungen hat Horst Lichter – oft mit einem latent sexistischen Spruch auf den Lippen – seit 2013 mehr als 15.000 Menschen die Hand geschüttelt und sie nach Beruf, Wohnort und Hobbys befragt. Die Jubiläumssendung ist ein Rückblick, noch einmal sieht man die skurrilsten und teuersten Objekte: Space Marine Roboter, ein extrem großer Schuh und lachende Kakadus, aber auch Kunstwerke von Salvador Dalí, Joseph Beuys oder Picasso.

Deutschlands Schnauzer der Nation: Horst Lichter feiert erste zehn Jahre "Bares für Rares". ZDF und Frank W. Hempel

"Horst, du bist kein Trödelonkel"

In Zeiten, wo Menschen immer weniger lineares Fernsehen konsumieren, kann "Bares für Rares" seine Zuschauerzahlen sogar steigern – im ersten Halbjahr 2023 waren es im Schnitt 2,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ein Marktanteil von 21 Prozent. Und der Grund, warum "Bares für Rares" – auch im Vergleich zum österreichischen Ableger mit Willi Gabalier – funktioniert, heißt Horst Lichter. "Horst, du bist Koch, kein Trödelonkel", hat ihm sein Umfeld gesagt, als er anfing, die Sendung zu moderieren. Mittlerweile ist der Mann mit dem lustigen Bart zum Aushängetrödelonkel schlechthin geworden.

"Marzipanpralinen auf Beinen"

Seine Biografie ist geprägt von Rückschlägen: Durch Heirat und Hauskauf kommt der gelernte Koch bereits mit 19 in finanzielle Schwierigkeiten und muss fünf Tage die Woche auf einem Schrottplatz arbeiten. Mit 26 der erste Schlaganfall, zwei Jahre später der zweite, gleichzeitig noch ein Herzinfarkt. Lichter beschließt sein Leben zu ändern und eröffnet das Restaurant Oldiethek – schon damals hat er eine Leidenschaft fürs Sammeln und Antiquitäten. Durch einen WDR-Beitrag über sein Restaurant dockt er beim Fernsehen an, spätestens mit "Lafer! Lichter! Lecker!" wird er in Deutschland weltbekannt. 2007 erhält er mit seinem Moderationspartner – dem österreichischen Koch Johann Lafer – die Saure Gurke, einen Fernsehpreis für besondere Frauenfeindlichkeit. In einer Sendung hat er die mitwirkenden Frauen als "nougatgefüllte Marzipanpralinen auf zwei Beinen" bezeichnet.

Weniger passiert nirgends im TV

Der deutsche Medienjournalist Stefan Niggemeier kritisiert 2018 auf der Plattform Übermedien, dass weniger als bei "Bares für Rares" selten im Fernsehen passiere, der Ablauf immer der gleiche sei und das ZDF sein Programm mit diesem alten Trödel vollräume. Die Sendung lebe vom Schnurrbart Horst Lichters und den schrulligen Händlern, meint er. Man kann sogar noch viel mehr an der Sendung kritisieren, zum Beispiel die nicht immer wirklich vorhandene Expertise der Expert:innen oder dass ahnungslose Leute dazu gedrängt werden, ihre Familienerbstücke – unter Wert – loszuwerden. Warum schaut man das dann trotzdem?

Verborgene Wünsche

Die Antwort ist simpel: "Bares für Rares" spricht den tief in uns verborgenen Wunsch an, vielleicht doch durch einen im Keller verborgenen Schatz plötzlich reich zu werden. Auf diese Schatzsuche kann man sich im ZDF jeden Tag begeben, ohne überhaupt in den eigenen Keller zu gehen. Auch wenn sich manche Raritäten als Plunder herausstellen: Die Geschichten dahinter sind echt, genau wie die Menschen – und wie oft gibt es das im Fernsehen heutzutage noch? (Jakob Thaller, 13.8.2023)