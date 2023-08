Mitte Juni war die ebenso delikate wie heikle Angelegenheit entschieden. Die restlichen Vermögenswerte der früheren Sberbank Europe mit Sitz am Wiener Schwarzenbergplatz gingen an eine Gesellschaft von Unternehmer und Investor Stefan Zöchling. Das Institut war eine Tochter der russischen Sberbank gewesen, nach Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine wurde es mit Sanktionen belegt und abgewickelt, die Banklizenz zurückgelegt. Danach lagen in der nunmehrigen Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung angeblich noch Werte von rund 500 Millionen Euro, rund 350 Millionen davon in bar, geparkt auf einem Konto der Raiffeisen Bank International (RBI).

All das gehörte weiterhin den Russen – und war somit eingefroren, weil Transaktionen mit ihnen ja verboten sind. Eine später in die EU-Sanktionsverordnung aufgenommene Ausnahmebestimmung machte die Verwertung bis Mitte Juni allerdings möglich. Letztlich haben die Russen eben an Zöchling verkauft. Er hat angeblich rund 240 Millionen Euro für die Assets springen lassen, bestätigt ist das nicht. DER STANDARD hat berichtet.

Staatsanwaltschaft prüft

Nun hat der Deal ein Nachspiel. Einer der leer ausgegangenen Interessenten, die Grazer Supernova Invest GmbH von Frank Albert, hat Anfang August Strafanzeige gegen, notabene, unbekannte Täter bei der WKStA eingebracht. Es geht um den Verdacht auf Amtsmissbrauch oder "in eventu" (allenfalls) auf Betrug. Die WKStA hat die Causa an die Staatsanwaltschaft Wien abgetreten, wie die erklärt und die StA-Wien-Sprecherin sagt, dass die Anzeige nun geprüft werde.

Zurück zur Causa Sber: Die Ausnahmeregelung galt nur dann, wenn jemand seinen Deal schon vor Verhängung der Sanktionen am 21. Juli 2022 mit den Russen eingefädelt hatte, das lief unter dem Schlagwort "ongoing transaction" bzw. "ongoing sale". Zudem musste die Transaktion bis zum 17. Juni abgeschlossen sein. Nur unter diesen Voraussetzungen durften die Sanktionsbehörden Transaktionen mit Russland grünes Licht geben. In Österreich ist die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN, ressortiert zum Innenministerium) Sanktionsbehörde, geht es um Banken, dann ist die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) zuständig.

Kontakte nach Russland

Das Sber-Vermögen war recht begehrt: Hinter dicken Vorhängen der Diskretion haben etliche Interessenten bei der DSN Anträge auf Genehmigung der von ihnen mit der Sberbank geplanten Deals gestellt. Die Anträge wurden am 8. Juni positiv beschieden, die Russen haben sich letztlich für Zöchlings Gesellschaft entschieden. Anträge hat wie berichtet etwa Ithuba von Investmentbanker Wilhelm Hemetsberger gestellt; daneben war auch von einem Konsortium rund um Siegfried Wolf und Ex-Sberbank-Chef und Ex-Bank-Austria-Chef Gerhard Randa die Rede, die haben das bestritten.

Ex-Magna-Chef Wolf war Aufsichtsratschef der Sberbank Europe und kennt Zöchling seit Jahren, leitete dieser doch sein Team, als die Sberbank Moskau mit Magna und Oleg Deripaskas Gaz Opel kaufen wollte, wozu es aber nie kam. Zöchling arbeitete auch im Automobilbereich von Deripaskas Konzern Basic Element, Deripaska ist mittlerweile sanktioniert.

"Rechtswidrige Bescheide"

Und wie begründet Supernova die Anzeige? In der von der Kanzlei HBA erstellten Sachverhaltsdarstellung heißt es, dass sie schon im Frühjahr/Sommer 2022 erste Gespräche mit den Sanktionsbehörden DSN und Notenbank geführt habe. "Erst nach einem verzögerten Verfahren" sei diesem Antrag dann am 8. Juni per Bescheid der DSN stattgegeben worden, ebenso vier weiteren Anträgen. Diese Bescheide der DSN seien aber rechtswidrig erfolgt, denn "nach Kenntnisstand" von Supernova sei ausschließlich sie schon mit 21. Juli 2022 in Verhandlungen mit den Russen gestanden. Das würden bedeuten, dass nur für Supernova die Ausnahmeregel der "ongoing transaction" gegolten hätte. Ithuba und Zöchling stellten das, wie bereits berichtet, anders dar. Der Anwalt von Supernova, Johannes Zink, argumentiert: Die Entscheidung und die Auslegung des Begriffs "ongoing transaction" der DSN entsprächen nicht der gängigen Judikatur, überall sonst in Europa würden russische Assets eingefroren, in Österreich freigegeben.

Ein Sprecher des Innenministeriums betont, dass die DSN die Anträge nach geltender Rechtslage geprüft und die erforderlichen Bescheide erlassen habe. Die EU-Verordnung beinhalte vom EU-Gesetzgeber nicht näher definierte Regelungen, die "im Rahmen eines nationalen Verwaltungsverfahrens zu beurteilen waren". Konkretes könne man aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen. Der Sprecher betonte zudem, dass der Verkauf durch Sberbank Europe AG nur mit behördlicher Genehmigung zulässig war.

Entscheidung der Russen

Zöchling erklärte, dass er die Strafanzeige nicht kommentieren könne und auch nicht verstehe. Er verweist aber darauf, dass ja alle Antragsteller eine Genehmigung von der DSN bekommen hätten und die Entscheidungshoheit letztlich bei der Sberbank gelegen sei.

Und was hätte Supernova eigentlich mit dem Sber-Vermögen gemacht? Laut ihrem Antrag an die DSN hätte sie damit, sehr einfach zusammengefasst, in Russland liegendes Vermögen österreichischer und europäischer Unternehmen erworben, also quasi abgelöst. Die bekommen es ja nicht heraus und verlieren bei einem innerrussischen Verkauf üblicherweise viel Geld. Gemäß den Plänen der Supernova hätten die Verkäufer "bis zum Doppelten des für sie sonst in Russland erzielbaren Preises für ihre russischen Vermögenswerte erhalten". Und hätten "gegebenenfalls praktisch nicht mehr werthaltige Investments noch zu einem vorteilhaften Preis realisieren" können, wie es im Antrag hieß.

Gekommen ist es anders. (Renate Graber, 11.8.2023)

Der Artikel wurde am 12.8. aktualisiert.