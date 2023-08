LG führt eine neue Serie von TV-Geräten ein, die den Kabelsalat erheblich reduzieren soll. Nicht nur an die Wand gehängt hat die Lösung allerdings einen Haken

Im Hintergrund hängt der schicke OLED-Fernseher, alle Zuspielgeräte können bequem neben der Sitzbank aufgestellt und auch angeschlossen werden. Zumindest mit der M3-Serie von LG. LG

Es mag ein Luxusproblem sein, über das viele Nutzerinnen und Nutzer schon gestolpert sein dürften. Soundsysteme und externe Zuspielgeräte wie Konsolen oder TV-Boxen sorgen für einen Kabelsalat hinter und neben dem Fernseher. So lässt sich nicht nur das minimalistische Design des edlen Flatscreens im Handumdrehen ruinieren – auch das Erreichen der Anschlüsse gestaltet sich meist recht mühsam. Mit der Einführung einer neuen Serie versucht TV-Hersteller LG nun, dieses Problem anzugehen, und verspricht damit erfolgreicher zu sein als die Konkurrenz.

Genauer gesagt handelt es sich bei den Fernsehern um die neue OLED M3-Serie, die in den Größen 77, 83 und 97 Zoll ab September verfügbar sein wird. Laut Hersteller sollen die gleichen Panele verbaut sein, wie sie in der G3-Serie auch vorzufinden sind. Das bedeutet auch, dass das neue Microlens-Array, das der Serie in Tests Bestnoten beschert hat, vermutlich nur in der 77-Zoll-Variante verbaut sein wird. Die anderen Modelle werden aufgrund ihrer Größe mit OLED-EX-Panelen ausgestattet sein.

Eines der besten auf dem Markt befindlichen Panele ist schon einmal ein guter Start. Eigentlicher Kern der M3-Serie ist aber die Zero Connect Box. Dahinter steckt eine separate Einheit, an die alle externen Geräte wie Spielekonsolen, Sound-Systeme und Kabelboxen angeschlossen werden. Diese Box sendet die Daten dann drahtlos bis zu einer Distanz von rund neun Metern an den Fernseher.

Nicht ganz kabellos

LG bezeichnet die Kombination aus Box und Display zwar als "ersten kabellosen OLED-TV" der Welt, tatsächlich ist es aber so, dass beide Geräte, sowohl der Fernseher als auch die Box, einen eigenen Stromanschluss benötigen. Die Technologie, die diese drahtlose Kommunikation ermöglicht, basiert auf einem 60-GHz-Frequenzband und einer sogenannten Multi-Path-Technologie.

Uneingeschränkt flexibel ist man auch mit diesem Setup nicht, wenn man das "Kleingedruckte" liest. LG weist darauf hin, dass zwischen der Box und dem Fernseher eine freie Sichtlinie bestehen muss, um eine optimale Datenübertragung zu gewährleisten. Auch sollte die Box idealerweise unterhalb des Fernsehers positioniert werden, um eine bestmögliche Übertragung zu ermöglichen.

Nichtsdestotrotz steckt auch schon jede Menge technischer Rafinesse in dieser Lösung: Der Hersteller hat einen Algorithmus entwickelt, der ständig den besten Übertragungsweg zwischen Box und Fernseher suchen soll und sich so an bewegliche Hindernisse im Raum, wie beispielsweise herumlaufende Haustiere, anpassen kann. Darüber hinaus lassen sich die Anschlüsse der Box auch über Sprachbefehle anwählen.

Premiumpreise

Apropos Anschlüsse: In Bezug auf die technischen Anschlüsse ist die Zero Connect Box umfangreich ausgestattet. Neben mehreren HDMI- und USB-Ports bietet sie auch Anschlüsse für traditionelle Antennen und Ethernet. Datenmengen können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Gbps übertragen werden – damit geht es sich auch aus, weiterhin in den Genuss der Formate Dolby Vision und Dolby Atmos zu kommen.

Und der Haken? Man kann es sich fast schon denken, dass diese Serie preislich nicht sonderlich attraktiv ausfällt. Die höheren Kosten resultieren freilich nicht allein aus der drahtlosen Technik, sondern auch aus weiteren Eigenschaften und Features, die Fernsehgeräte im Premiumbereich mitbringen. Für Europa sind offiziell zwar noch keine Preise bekanntgegeben worden, in den USA werden die Fernseher dieser Serie in aufsteigender Zollgröße 5.000, 8.000 und 30.000 US-Dollar kosten.

Keine ernsthaften Alternativen

Ein Blick auf mögliche Konkurrenz zeigt zudem, dass es hinsichtlich "kabelloser Fernseher" kaum Alternativen gibt. Samsung bietet für ausgewählte Modelle zwar eine One-Connect-Box an, die das Anschließen externer Zuspieler auslagert, allerdings ist diese Box auf ein proprietäres Kabel zum Fernseher angewiesen, das es nur mit einer maximalen Länge von fünf Metern gibt.

Und wohin das Abenteuer führt, wenn man ein wirklich kabelloses Gerät nutzen möchte, wollen derzeit vermutlich nur die wenigsten unter uns wissen. Zu Jahresbeginn hat das Start-up Displace auf der CES nämlich tatsächlich so einen Fernseher vorgestellt: Er fällt von der Wand, wenn der Akku leer ist. Da freut man sich fast schon darüber, wenn das Marketingversprechen von LG, den "ersten kabellosen TV der Welt" zu verkaufen, dann doch nicht stimmt. (Benjamin Brandtner, 15.8.2023)