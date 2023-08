In Eindhoven gab es für Sturm wenig zu holen, gegen Klagenfurt erhofft man sich mehr IMAGO

Graz/Klagenfurt - Nach dem Europacup-Tiefschlag von Eindhoven steht Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga vor einem Pflichtsieg. Zu Gast in Graz ist am Samstag (17.00 Uhr) dem Papier nach ein Lieblingsgegner der Elf von Christian Ilzer. In bisher 16 Heimspielen gegen Austria Klagenfurt feierten die Steirer elf Siege bei nur einer Niederlage. Die setzte es allerdings in der erfolgreichen Vorsaison.

Das 1:2 vom Februar wurde von Sturm mit einem 4:1 im Mai bereits ausgebessert. Diesmal gilt es eine andere Partie zu verdauen. Schwer geschlagen und phasenweise vorgeführt reiste Österreichs Vizemeister aus Eindhoven ab, speziell die erste Hälfte (1:3) "hat richtig wehgetan", wie ein ernüchterter Sturm-Trainer feststellen musste. Ein Jahr nach Feyenoord kassierte die Ilzer-Elf in den Niederlanden erneut eine schmerzhafte "Watsche" (Ilzer).

Das Lehrspiel im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League gibt laut Ilzer genügend Anhaltspunkte. "Das ist auch immer ein fruchtbarer Boden. Nach diesem 0:6 gegen Feyenoord letztes Jahr haben wir dann zehn Spiele lang nicht verloren", betonte der Sturm-Coach. "Wir haben aus dieser Niederlage enorm viel herausgeholt, brauchen auch jetzt nicht in Trübsal ersticken." Nachhaltig schwarze Wolken sieht Ilzer vorerst nicht aufziehen. "Wir sind eine coole Truppe, die zusammensteht."

Linzer Derby

Der LASK steht nach dem mäßig erfolgreichen Saisonstart bereits ein bisschen unter Zugzwang. Im ersten Linzer Bundesliga-Derby seit mehr als 26 Jahren gegen Blau-Weiß Linz sind beim Dritten der vergangenen Saison am Samstag (19.30 Uhr/live Sky) nach zwei Spielen ohne Sieg drei Punkte Pflicht. "Für uns ist es eine der Kernbotschaften, dass wir zeigen, wer die Nummer eins ist", sagte LASK-Trainer Thomas Sageder.

Der Coach forderte von seiner Elf, "mutig, entschlossen und spielstark" aufzutreten. Die 0:2-Niederlage gegen Sturm sei jedenfalls fachlich aufgearbeitet worden. "Ich spüre eine unglaubliche Vorfreude", betonte Sageder, der von Dezember 2017 bis März 2019 als BW-Trainer tätig gewesen war. Leistungsträger Sascha Horvath sah eine gewisse Lockerheit in der Mannschaft des LASK und ergänzte vor dem Duell vor heimischer Kulisse: "Wir haben mit den Fans nach dem Sturm-Spiel gesprochen und die Vorfreude auf das Derby in den Augen gesehen."

Einige Fans machten aber mit einer ungewöhnlichen Aktion auf sich aufmerksam. Wie die "OÖN" berichteten, baumelten zuletzt blau-weiße Stoffschlümpfe auf Galgen von einer Brücke bei der Unteren Donaulände in Linz, zudem seien Graffitis mit Schlümpfen im Fadenkreuz auf Züge geschmiert worden. Bei den LASK-Fans gelten die Comicfiguren als Symbol für den Stadtrivalen. Die blau-weißen Fans antworteten indes mit einer Sammelaktion für Stofftiere, die bedürftigen Familien gespendet werden sollen.

Wiedersehen

Am Samstag kommt es außerdem zum bereits fünften Duell in fünf Monaten zwischen dem WAC und Austria Lustenau. Beide Teams hatten unter der Woche maue Vorstellungen aufzuarbeiten. Der Wolfberger AC entkam mit einem glücklichen Punkt aus dem Kärntner Derby in Klagenfurt, Lustenau unterlag der Wiener Austria klar mit 0:2. Die Partie der 3. Runde ist gleichzeitig ein Dankesspiel für die Einsatzhelfer der Hochwasser-Katastrophe in Kärnten.

Das 2:2 im Nachtragsspiel in Klagenfurt ließ Manfred Schmid am Mittwoch erstmals in dieser Saison verärgert zurück. Zerfahren, unsicher, ungenaues Passspiel, nicht vorhandenes Positionsspiel, stand auf der Mängelliste des WAC-Trainers. Nachvollziehbar, dass Schmid gegen Lustenau ein "ganz anderes Gesicht" sehen will. "Wir haben uns vor allem in der Körpersprache, im Zweikampfverhalten die Schneid' abkaufen lassen. Da müssen wir dagegenhalten. Und dann möchte ich natürlich wieder unser Spiel sehen, wo in Ballbesitz jeder bereit ist, Verantwortung zu übernehmen", sagte Schmid.(APA, 11.8.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

SK Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt (Graz, Merkur Arena, 17.00 Uhr, SR Hameter). Saisonergebnisse 2022/23: 2:0 (a), 1:2 (h), 2:0 (a), 4:1 (h)

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Gorenc-Stankovic - Serrano, Horvat, Böving - Teixeira, Wlodarczyk

Es fehlt: Sarkaria (Muskelfaserriss)

Klagenfurt: Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer, Schumacher - Benatelli, Cvetko - Straudi, Irving, Karweina - Arweiler

Es fehlen: Soto (Bandscheiben-OP), Binder (Adduktorenabriss), May, Robatsch (beide Knie)

* * *

Wolfsberger AC - SC Austria Lustenau (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 17.00 Uhr, SR Gishamer). Saisonergebnisse 2022/23: 3:1 (a), 0:1 (h), 3:1 (a), 2:2 (h), 1:2 n.V. (h/EC-Halbfinal-Play-off)

WAC: Bonmann - Baumgartner, Piesinger, Kennedy, Scherzer - Leitgeb, Altunashvili - Ballo, Omic, Rieder - Boakye

Es fehlt: Novak (Knie)

Lustenau: Schierl - Mätzler, Maak, Grujcic - Anderson, Rhein, Surdanovic, Diallo - Schmid, Cisse, Diaby

Es fehlt: Fridrikas (Schambeinentzündung)

* * *

LASK - FC Blau-Weiß Linz (Linz, Raiffeisen-Arena, 19.30 Uhr, SR Harkam). Keine Saisonergebnisse 2022/23.

LASK: Lawal - Stojkovic, Ziereis, Andrade, Renner - Horvath, Michorl - Goiginger, Zulj, Pintor - Mustapha

Es fehlen: Ba (Schulter), Taoui (Kreuzbandriss), Anselm, Wiesinger (beide rekonvaleszent)

BW Linz: Schmid - Maranda, Fa. Strauss, Mitrovic - Windhager, Krainz, Koch, Pirkl - Mensah, Ronivaldo, Hofer

Es fehlen: Tursch (Kreuzbandriss), Pasic (Leistenverletzung), Dobras (Trainingsrückstand)