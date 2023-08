Sorgt mit seiner T-Shirt-Wahl bei einer Pressekonferenz für Aufsehen: Bernhard Heinzlmaier. APA/TOBIAS STEINMAURER

Es gibt den "Jugendforscher" Bernhard Heinzlmaier, und der macht regelmäßig Studien dazu, was Österreichs 16- bis 29-Jährige so denken. Zuletzt im Auftrag von Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP).

Interessant, welche Schlüsse Plakolm und Heinzlmaier aus der Studie zogen: Die Jugend werde immer konservativer und wolle Häusel bauen, heiraten und Kinder kriegen, der Klimawandel sei ihr nicht so wichtig. Das ist vielleicht ein Teil der Jugend, aber nicht "die" Jugend. Studienautor Heinzlmaier präsentierte die Studie in einer Pressekonferenz mit Plakolm in einem schwarzen T-Shirt mit einem weißen Logo, wobei einige altgermanische Runen sichtbar waren: die Siegrune (die Hälfte des SS-Zeichens) und die pfeilförmige Tiwaz-Rune (steht für den Kriegsgott Tyr). Der Rest verschwand unter der Jacke.

Die Grünen mutmaßen Nazi-Symbole, da Heinzlmaier ziemlich nach rechts gerückt ist. Es handelt sich aber um das Logo der niederösterreichischen Pagan-Metal-(Heidnische-Metall-)Band Steinalt. In einer Art Runenschrift über gekreuzten Hackebeilen. Songs der Band heißen Schwert der Ahnen oder Wolfskönigin. Textprobe aus dem Song Schrei gen Nord:

"Geboren mit Schand und Reue, sucht man das Herz im Land der Treue. Feuer mög’ man spüren, in Brust und Bein. So wird der Gott des Krieges mit uns sein."

Ist das auch die Heinzlmaier-Jugend? (Hans Rauscher, 11.8.2023)