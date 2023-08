Für Wimmer und die Austria geht es nach Salzburg. IMAGO/PIOTR KUCZA

Wien - Der Wiener Austria steht inmitten der internationalen Duelle mit Legia Warschau in der Fußball-Bundesliga die größtmögliche Aufgabe bevor. Seit mittlerweile über fünf Jahren warten die "Veilchen" auf einen Erfolg gegen Serienmeister Salzburg, am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) bietet sich beim Gastspiel in der Mozartstadt die nächste Möglichkeit dazu. "Es wird ein heißer Tanz und wir werden versuchen, mitzutanzen", blickte Austria-Trainer Michael Wimmer voraus.

Nach dem 2:1-Hinspielerfolg samt starker Leistung in Warschau reist die Austria selbstbewusst zum Ligakrösus, der seinerseits den erfolgreichen Saisonstart prolongieren will. "Wir wollen das Spiel für uns entscheiden, wissen aber auch, dass wir dafür alles in die Waagschale werfen müssen", sagte Gerhard Struber vor seinem zweiten Pflichtspiel als Bullen-Coach. In diesem jagt Salzburg auch einen weiteren Rekord. Verliert der Meister am Sonntag nicht, stellt er mit 33 ungeschlagenen Bundesligaspielen in Serie den von Dezember 2012 bis November 2013 eigens aufgestellten Ligarekord ein.

Bei der Austria sei man sich nicht nur deswegen bewusst, dass "die Trauben in Salzburg hoch hängen. Aber wir haben auch eine breite Brust, nachdem wir aus den ersten sechs Saisonspielen fünf gewinnen konnten", betonte Wimmer vorsichtig optimistisch. Auf die "Veilchen" wartet mit dem Spiel in der Mozartstadt die vierte Auswärtspartie innerhalb von zwei Wochen. Die vergangenen drei in Banja Luka, Lustenau und Warschau gestaltete die Austria siegreich.

Salzburg-Coach Struber zeigte sich vor den Wienern jedenfalls gewarnt. "Die Austria hat sich zuletzt richtig gemacht und auch auf internationalem Niveau eine gute Leistung gezeigt. Sie definieren sich über Ballbesitz, bringen aber auch eine hohe Intensität auf den Platz", analysierte der 46-jährige Kuchler. Nur wenige Kilometer von seiner Heimat entfernt arbeitet sich Struber von Tag zu Tag "besser und besser" ein. "Ich weiß nun, wo ich die Jungs abholen kann und wo jeder seine Bedürfnisse hat. Das ist wichtig, um die Entwicklung voranzutreiben."

Rapids Antrieb

Rapid will nach der ernüchternden Nullnummer im Europacup wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Gegen den TSV Hartberg peilen die Hütteldorfer am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) den zweiten Sieg im dritten Ligaspiel an, um nach dem 0:0 gegen Debrecen am Donnerstag in der Conference-League-Quali wieder Selbstvertrauen zu tanken. Die Mannschaft von Zoran Barisic will an die starken Leistungen beim LASK (1:1) sowie gegen Altach (4:0) anschließen.

Das Duell gegen den ungarischen Vertreter habe vor allem wieder eine gegenwärtige Schwäche in Grün-Weiß offenbart: die Chancenverwertung. "Wir haben leider nicht getroffen. Das begleitet uns schon von Anfang an. Ich hoffe, dass sich dieses Blatt irgendwann wendet", sagte Barisic. Es habe die Sauberkeit gefehlt, außerdem fabrizierte seine Elf zu viele technische Fehler gegen "einen sehr guten Gegner, der wirklich Qualität hat". Nun komme mit Hartberg eine Mannschaft, die laut Barisic unbedingt Fußball spielen will und auch die Spieler dazu hat.

Inmitten der "englischen Wochen" kündigte der Rapid-Coach Änderungen in der Startformation an, nachdem er zuletzt dreimal in Folge die gleiche Elf starten ließ. "Es ist notwendig, frische Spieler zu bringen. Ich erwarte mir mehr von diesen Spielern", betonte Barisic. Wer genau in die Startelf rücken wird, entscheidet sich nach dem Abschlusstraining am Samstag. Länger fehlen werden mit Sicherheit noch Neuzugang Lukas Grgic, der an einer Grippe erkrankt ist und Trainingsrückstand hat. Auch die Rückkehr von Aleksa Pejic wird sich noch verschieben.

Derby im Westen

Das Westderby ist für beide Mannschaften die letzte Chance, den Fehlstart noch abzuwenden. Im Sonntag-Duell zwischen Altach und WSG Tirol treffen die beiden einzigen noch punktelosen Teams aufeinander. "Ich erwarte mir ein Spiel auf Augenhöhe, wo wir erstmals in dieser Saison nicht als Underdog in die Partie gehen werden", sagte Altach-Trainer Joachim Standfest. WSG-Coach Thomas Silberberger sieht den größeren Druck bei Altach.

Vor dem 15. Oberhaus-Duell sind die Vorarlberger sechs Spiele (3 Siege, 3 Remis) seit einem Heim-0:3 im November 2021 ungeschlagen. Spektakulär verliefen die Partien zuletzt selten. In der Saison 2022/23 fielen in vier Duellen nur drei Tore.

Gerade diese hat Standfest nun fest eingeplant. Beim 0:2 gegen Salzburg und 0:4 gegen Rapid durfte Altachs neuer Trainer noch nicht jubeln. Man wolle gegen die Tiroler "mehr Akzente" in der Offensive setzen und "nicht nur die drei, vier Umschalter" zeigen. "Ich bin guter Dinge, dass wir den Turnaround schaffen", sagte Standfest wenige Tage nach der Pleite von Wien. "Es kam ein bisschen aus heiterem Himmel, die Anzeichen für solche Mängel waren nicht gegeben." Sein Team sei eben noch in der Findungsphase. "Wenn was in die Hosen geht, dann geht bei neuen Mannschaften gleich richtig viel rein." (APA, red, 11.8.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien (Wals-Siezenheim, Red-Bull-Arena, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Saisonergebnisse 2022/23: 3:0 (h), 3:1 (a), 3:3 (h), 1:1 (a)

Salzburg: Schlager - Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic - Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh, Kjaergaard - Konate, Nene

Es fehlen: Ratkov, Koita, Okoh (alle Oberschenkel), Ulmer, Capaldo (beide Knöchel), Sucic, Guindo (beide Knie), Diambou (Arm), Omoregie, Yeo (Rücken), Wallner (Sprunggelenk), Fernando (Aufbautraining)

Austria: Früchtl - Handl, Galvao, Meisl - Ranftl, Holland, Fischer, Polster - Kani, Huskovic, Fitz

Es fehlen: Martins (gesperrt), Raguz (Hüfte/Aufbautraining), El Sheiwi (Kreuzbandriss), Wustinger (Kreuzbandriss)

Fraglich: Plavotic, Potzmann (beide Knöchel), Gruber (Kopfverletzung)

SK Rapid Wien - TSV Hartberg (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr, SR Jäger). Saisonergebnisse 2022/23: 5:1 (h), 2:1 (a)

Rapid: Hedl - Schick, Querfeld, Cvetkovic, Moormann - Greil, Kerschbaum - Strunz, Seidl, Grüll - Burgstaller

Es fehlen: Pejic (Schambein), Grgic (Grippe/Trainingsrückstand), Bajlicz (krank)

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakite, Kainz - Lang, Providence, Prokop - Entrup

Es fehlen: Sangare (gesperrt), Ehmann (Schulter-OP)

SCR Altach - WSG Tirol (Altach, Cashpoint-Arena, 17.00 Uhr, SR Weinberger). Saisonergebnisse 2022/23: 0:0 (a), 0:0 (h), 1:0 (h), 1:1 (a)

Altach: Stojanovic - Reiner, L. Gugganig, Zwischenbrugger - Gebauer, Jäger, Bähre, Lukacevic - Ja. Jurcec, Nuhiu, Fadinger

Es fehlen: Bukta (Knie), Ouedraogo (Trainingsrückstand)

WSG: Stejskal - Ranacher, D. Gugganig, Stumberger, Schulz - Sulzbacher, Ogrinec, Ertlthaler, Kronberger - Prelec, Buksa

Es fehlen: Müller (entzündete Achillessehne), Blume, Tomic (Trainingsrückstand), Oswald (Bandscheiben), Bacher (Muskelfaserriss), Skrbo