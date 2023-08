Pep Guardiola kann auf Erling Braut Haaland zählen. REUTERS/SCOTT HEPPELL

Burnley - Erling Haaland hat seinen Torhunger gleich zum Start in die neue Saison der englischen Fußball-Premier-League mit einem Doppelpack gestillt. Der Stürmerstar von Manchester City erzielte im Auswärtsspiel bei Burnley am Freitag mit einer Direktabnahme den ersten Treffer (4.) und legte mit einem sehenswerten Linksschuss, der via Unterkante der Latte den Weg ins Tor fand, einen weiteren Treffer (36.) nach. Für den Schlusspunkt sorgte Rodri (75.) mit einem Abstaubertor.

Doch für die von Pep Guardiola gecoachten "Citizens" gab es auch schlechte Nachrichten, so schied Offensivstütze Kevin de Bruyne schon in der 23. Minute angeschlagen aus. Der Belgier wurde durch Mateo Kovacic ersetzt. Eine unschöne Szene gab es auch in der ersten Hälfte, als Rico Lewis am Boden liegend ein Feuerzeug auf den Kopf bekam. Das wird für den Burnley-Anhang sicher ein Nachspiel haben. In der 94. Minute sah Burnleys Anass Zaroury wegen eines harten Einsteigens noch zurecht eine Rote Karte.

Haaland hatte vergangene Saison 36 Tore in der Meisterschaft erzielt und war damit das Maß aller Dinge. (APA; 11.8.2023)