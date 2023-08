Der Unfall ereignete Sich am Samstagmorgen auf der A5 bei Gaweinstal. APA/ERNST RINDHAUSER

Gaweinstal/Munderfing/Wernstein am Inn/Jennersdorf/Reutte/Belgrad – Bei einem Unfall mit einem mit sieben Personen besetzen Kleinbus auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) sind Samstagfrüh drei Menschen gestorben, darunter ein erst wenige Monate altes Kind. Ein dreijähriges Kind wurde wiederbelebt. Außerdem gab es drei Leichtverletzte, darunter auch ein Jugendlicher. Der Kleinbus der polnischen Familie hatte sich überschlagen und stürzte anschließend von einer Brücke auf einen Feldweg.

Am Rettungseinsatz waren laut einem Sprecher des Roten Kreuzes Niederösterreich fünf Rettungsautos, drei Notarztwagen und ein Hubschrauber beteiligt. Das Alter des getöteten sowie des reanimierten Kindes war zunächst mit einem beziehungsweise neun Jahren angegeben worden. Das Rote Kreuz korrigierte nun seine ersten Berichte.

Bei den zwei erwachsenen Toten handelt es sich laut Feuerwehr um die Großeltern der Kinder. Insgesamt befanden sich demnach vier Erwachsene und drei Minderjährige in dem Unglücksfahrzeug. Weitere Details zu dem Unfall und den Opfern waren vorerst noch nicht bekannt.

Mehrere Tote bei Motorradunfällen

Am Freitagabend ist außerdem ein 22-jähriger Motorradfahrer in Munderfing (Bezirk Braunau) bei einer Kollision mit einem Pkw gestorben. Ein 69-jähriger Autofahrer hat den entgegenkommenden Motorradfahrer beim Linksabbiegen offenbar übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer stürzte von seinem Fahrzeug und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der 22-Jährige verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort, berichtete die Polizei.

Ebenfalls in Oberösterreich ist am Freitagabend ein 16-jähriger alkoholisierter Mopedlenker bei einem Sturz mit seinem Zweirad in Wernstein am Inn (Bezirk Schärding) verletzt worden. Der Jugendliche kam auf der Schärdinger Straße (L506) mit seinem Moped rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mit dem Vorderrad einen Randstein und stürzte. Der 16-Jährige wurde laut Polizei nach der Erstversorgung in das Spital gebracht. Er hatte 1,86 Promille Alkohol im Blut, der Mopedführerschein wurde ihm abgenommen.

Ein weiterer Motorradfahrer ist am selben Abend bei einem Unfall in Zahling (Bezirk Jennersdorf) im Südburgenland tödlich verunglückt. Der Lenker kam gegen 20.00 Uhr ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Maisfeld. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Tiroler Bub in Serbien bei Autounfall gestorben

Ein neunjähriger Bub aus dem Tiroler Bezirk Reutte ist laut "Tiroler Tageszeitung" (Samstags-Ausgabe) bereits vor mehreren Tagen in Serbien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Bub soll gemeinsam mit seinem Vater und seiner Schwester auf dem Weg in die Türkei gewesen sein, als es in der Nähe von Belgrad zu einem Auffahrunfall mit einem Lkw gekommen war. Vater und Schwester überlebten leicht verletzt, für den Bub kam aber jede Hilfe zu spät. Der Neunjährige wurde laut "TT" bereits in der Türkei beerdigt. (APA, 12.8.2023)