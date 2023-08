Harry Kane geht für die Bayern auf Torjagd. IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

München - Der Transfer von Topstürmer Harry Kane (30) zum FC Bayern ist nach langem Ringen perfekt. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft unterschrieb einen bis 2027 gültigen Vertrag, das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mit. Vorausgegangen waren lange Verhandlungen mit Kanes Heimatverein Tottenham Hotspur.

"Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte. Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein", wurde Kane in einer Pressemitteilung zitiert.

Einsatzbereit

Kane steht Trainer Thomas Tuchel nach eigenen Angaben bereits im Supercup am Samstagabend (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen Pokalsieger RB Leipzig zur Verfügung. "Ich gehe natürlich direkt in den Supercup und hoffe, dass ich dort eine Rolle spielen kann", sagte Kane in einem Video auf der Bayern-Homepage.

Die Münchner zahlen laut Medienberichten 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im zweistelligen Millionenbereich an die Engländer, Kane ist damit der teuerste Einkauf in der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte. Sein Jahresgehalt soll 25 Millionen Euro betragen.

Deal in der Nacht

Kane war am Freitagabend mit einiger Verzögerung in München gelandet. Für den ersten Teil des Medizinchecks fuhr er dann um 19.51 Uhr am Krankenhaus Barmherzige Brüder vor, erst nach 22.00 Uhr kam er schließlich auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße an. Laut eines Berichts der britischen Zeitung The Independent soll Kane den Vertrag Samstagnacht um 02.00 Uhr unterzeichnet haben.

"Herzlich willkommen in München, Harry Kane! Wir freuen uns sehr über diesen hochkarätigen Neuzugang. Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer – ein großes Kompliment an alle Beteiligten des FC Bayern bei diesen Verhandlungen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen an der Spitze", sagte Bayerns Präsident Herbert Hainer: "Harry Kane wird nicht nur den FC Bayern verstärken, sondern auch der gesamten Bundesliga gut zu Gesicht stehen." Dreesen ergänzte: "Unsere Fans können sich auf einen der besten Goalgetter unserer Zeit freuen." (sid, 12.8.2023)