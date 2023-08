SPÖ-Chef Andreas Babler dämpft die Erwartung hinsichtlich einer Mitbestimmung der Mitglieder bei künftigen Koalitionsabkommen der SPÖ. APA/ROLAND SCHLAGER

SPÖ-Chef Andreas Babler hat am Samstag seine Position zu Tempo 100 relativiert. Im Juni hatte Babler in Teilen der SPÖ mit seiner Befürwortung der Temporeduktion auf Autobahnen aufhorchen lassen, dafür aber teils Widerspruch aus der eigenen Partei – etwa aus dem Burgenland – geerntet. Im Interview mit Ö1 sagte Babler nun am Samstag, dass er keine gesetzliche Vorschrift für ein Tempolimit 100 fordere – und das auch nie so gemeint habe. Die SPÖ stehe nicht für eine generelle gesetzliche Reduktion von Tempo 130 auf 100.

Gleichwohl betonte Babler: "Ich finde es gescheit, dass man langsamer fährt." Denn wissenschaftlichen Erkenntnisse würden untermauern, dass Tempo 100 für den Klimaschutz sinnvoll sei. Zudem zeige seine Erfahrung als Bürgermeister, dass sich Anwohnerinnen und Anwohner von Straßen stets für Temporeduktionen einsetzen, das sei auf lokaler Ebene vernünftig: "Überall, wo die Autobahn durchrennt auf Höhe des Stadt- oder Gemeindegebietes, fordern dort die Bürgermeister Tempo 80 oder 100." Daraus folge aber nicht, dass man eine allgemeine gesetzliche Senkung brauche, führte Babler sinngemäß aus.

Einfluss der Mitglieder noch offen

In Sachen Reform der SPÖ-Statuten, die am Bundesparteitag im Herbst beschlossen werden soll, sieht Babler die Verankerung einer Direktwahl des Parteivorsitzes durch die Mitglieder als wichtigste Änderung. Für dieses Anliegen gebe es breiten Rückhalt, zumal auch sein im Kampf um den Chefsessel unterlegener Konkurrent Hans Peter Doskozil dafür sei. Bei seiner einstigen Forderung, dass die Mitglieder auch über ein Koalitionsabkommen abstimmen müssen, dämpft Babler hingegen die Erwartungen: Das Thema sei "offen" und weniger wichtig als die Vorsitzwahl. Er wolle aber dem Parteitag und den der Vorbereitung dienenden Arbeitskreisen nicht vorgreifen.

Eine private Neuigkeit gab indes am Freitagnachmittag die rote Vizeklubchefin Julia Herr bekannt. Die 30-Jährige teilte via Facebook mit, dass sie schwanger ist. Sie erwartet im Winter ihr erstes Kind.

SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr ist schwanger. Julia Herr/ Facebook

Herr war von 2014 bis 2020 Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, seit 2019 sitzt die Burgenländerin als Abgeordnete im Nationalrat. Im Rennen um den Parteivorsitz unterstütze sie Andreas Babler, im Juni stieg sie zur stellvertrendden Klubobfrau auf. (ta, 12.8.2023)