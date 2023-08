Babler (zweiter von links) mag lieber Wein, doch beim Bieranstich gibt's kein Entrinnen: Der SPÖ-Chef muss sich den örtlichen Hierarchien fügen. Ferdinand Neumüller

Die knallroten Leiberl stechen aus all den Dirndlblusen und Trachtengilets hervor. Zwei Mitglieder zählt der informelle Fanclub, der über den Obdacher Sattel aus der Steiermark angereist ist. Bei ihr zuhause habe Hans Peter Doskozil ja den größeren Rückhalt gehabt, berichtet der weibliche Teil des Duos, doch ihr sei es zuwider, dass ausgerechnet ein Ex-Polizist dauernd hinterrücks agiere. Nur langsam heilten die Wunden: Bis heute herrsche zwischen einer Freundin und ihr politische Funkstille.

Es gibt also noch viel zu tun für den Mann an der Spitze der SPÖ. Alle 94 Bezirke Österreichs will Andreas Babler abklappern, um die rote Anhängerschaft wieder hinter einer gemeinsamen Sache zu einen – und die Politik aus den Hinterzimmern“ zu holen. Anteil nehmen an dem, was die Leute bewegt, lautet der Vorsatz des frisch gekürten Parteichefs: "Und das kann man nur im Gespräch vor Ort."

Zwiebelturm statt Industrieschlot

Zum Auftakt von Teil zwei seiner von Urlaub unterbrochenen Tour macht es sich der Reiselustige nicht leicht. Im kärntnerischen St. Andrä betritt er Terrain, das für einen des Marxismus verdächtigen Linken herausfordernd ist. Statt alter Industrieschlote wie im heimatlichen Traiskirchen überragen die Zwiebeltürme einer barocken Basilika die mit einer gatschresistenten Schicht aus Rindenmulch ausgelegte Lorettowiese. Baumstämme dienen als Sitzbänke, Schirme stecken in Heuballen, rundherum wird gebacken, frittiert, gebraten. Inmitten thront ein überdimensionaler Holzgockel: Alljährlich lädt das Städtchen im Lavanttal zum "Gackern", einem von der hiesigen Hendlindustrie angetriebenen Geflügelfest.

Vom lokalen Dresscode unbeirrt: Babler kommt am liebsten in Blau. Neumüller

Der mit Jeans, blauem Hemd, weißen Turnschuhen und rotem Freundschaftsband adjustierte Gast muss sich der örtlichen Hierarchie fügen, auf der Bühne führen erst einmal andere das Wort. Der lokale Raiffeisendirektor spricht ebenso wie der Lagerhauschef, danach ist der Vikar an der Reihe. Einen Segen für alle, die beim Fest mitarbeiten, erbittet Hochwürden. Beim anschließenden Vaterunser murmelt Babler nicht mit.

Als auch noch ein Gegrüßet-seist-du-Maria angestimmt wird, wirkt der prominente Zuhörer eine Spur unentspannt. Babler streicht sich über die Wangen, knetet seine Finger. Bundesratspräsidentin Claudia Arpa – hier tragen auch Sozialdemokratinnen Dirndl – tätschelt ihm fürsorglich den Rücken.

Häuptling der Sozialisten

Doch dann, endlich mit dem Mikro in der Hand, läuft Babler schlagartig warm. Als "Häuptling der Roten, der Sozialisten" hat ihn der Moderator angekündigt: Ob er eine Friedenspfeife anrauchen wolle? Sowieso, kommt es retour: Am romantischsten sei es, wenn die rote Glut leuchte.

Kaum mehr als eine Minute braucht der Schnellredner, um im Publikum ein paar Lacher zu provozieren und unterschwellig sozialdemokratische Botschaften unterzubringen. Die gleiche Hoffnung, die an einem so strahlenden Sommerabend im von verheerenden Unwettern gebeutelten Tal keime, treibe ihn auch bei seiner Comebacktour an. Vom "Festl" sei er schon deshalb begeistert, weil kein Eintritt verlangt wird: "Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich."

Gemma zum Babler: Den Satz "Schön dass'd beitreten bist" darf der SPÖ-Chef an diesem Abend öfter sagen. Neumüller

Eigentlich hat Babler einen Rundgang vor, doch die nächste Stunde kommt er von der Bühne nicht weg. Als die aus Tirol importierten Alpendudler mit rockkonzerttauglich verstärkter Blasmusik die Wortspenden der Nomenklatura verstummen lassen, bricht um Babler der Belagerungszustand aus. Reihenweise stellen sich Genossinnen und Genossen um Selfies an. "Schön, dass'd beitreten bist" ist ein Babler'schen Satz, der sich immer wieder aus der Geräuschkulisse herausschält: "Jetzt kämpf' ma gemeinsam!"

Schulterklopfen ist das Mindeste

Was am neuen SPÖ-Vorsitzenden so toll ist? "Na, schau ihn dir einmal an", antwortet ein älterer Neo-Anhänger, der zuletzt eher zu den Grünen tendierte: "Er stammt aus der Arbeiterklasse, ist nicht aufgemotzt. Mit ihm kann man normal reden."

Ein paar Schritte kommt Babler schließlich doch voran. Ganz der Bürgermeister, der er in Traiskirchen immer noch ist, fachsimpelt er mit einem Hendlwirten über die Statik von Volksfeststadln, ehe er die Schank mit dem Kärntner Wein – ja, sowas gibt's – ansteuert. Ob er nicht was essen wolle, fragt ihn eine besorgte Begleiterin. Der Chef winkt ab: "Nein, mir gehts gut."

Selfies ohne Ende: Mit fortschreitendem Abend wird Babler immer aufgekratzter. Neumüller

Das ist nicht zu übersehen. Obwohl sich Babler aus den Gläsern, die ihm in die Hand gedrückt werden, nur wenige Schlucke erlaubt, wirkt er mit fortschreitendem Abend immer aufgekratzter. Schulterklopfen ist das Mindeste, das sich die Fans erwarten dürfen. Nicht selten wird es eine Umarmung.

Aber was ist mit den anderen, die ihm nicht die Aufwartung machen? Ein langgedienter Kärntner Reporter, den der ungewöhnliche Besucher ebenfalls nach St. Andrä gelockt hat, zweifelt an der Effizienz der Übung. Jörg Haider hätte sich seinerzeit nie von einzelnen Leuten so festnageln lassen, erzählt er: "Der hat jede Hand geschüttelt. Nach Bablers Besuch hingegen werden viele nicht einmal wissen, dass er überhaupt da war."

Die Traumwelt der Politiker

Tatsächlich bleibt die Bablermania auf die Traube um ihn herum beschränkt. Schulterzucken ist die häufigste Reaktion, auf die der STANDARD bei seiner Rundfrage an den Biertischen stößt. Eine Dame echauffiert sich darüber, dass Babler – es ging um 285,48 Euro – eine Müllgebühr nicht bezahlt hatte: "Wir haben alle viel zu tun, schaffen das aber trotzdem." Doch die allermeisten kreiden ihm nicht mehr an, als den anderen Vertretern seiner Branche – aber auch nicht weniger.

Beim Gackern-Fest ist alles im Griff. Aber haben das die Politikerinnen und Politiker auch? Im Volk gibt es große Zweifel. Neumüller

"Man ist politisch verdrossen", sagt ein lederbehoster Besucher stellvertretend für eine verbreitete Stimmungslage. Während für die Hochwasseropfer mühsam Geld zusammengekratzt würde, seien die Millionen nur so in die Ukraine geschaufelt worden: "Die Bundespolitiker leben in einer Traumwelt. Für die Leut' machen's nix." Ob man dies auch einem Oppositionsführer vorwerfen kann, der ja noch gar nicht die Chance zum Regieren hatte? "Die Roten tun doch auch nichts anderes, als aufeinander loszugehen. Auf der Oppositionsbank schnattern kann jeder."

In den vergangenen Jahren habe die SPÖ gelernt, dass dem eben nicht so sei, halten die Anhänger entgegen. Der Andi sei immer für die kleinen Leute da, erzählt die zweiköpfige Abordnung aus dem steirischen Obdach und holt sich ein aktuelles Selfie ab. Babler erkennt die beiden prompt wieder, ihre Wege kreuzen sich nicht zum ersten Mal. "Ich habe ja versprochen, dass ich einmal bei euch vorbeikomme", sagt er, den Rest verschluckt eine Gesangseinlage auf der Bühne: "Du wirst nie mehr alleine sein." (Gerald John, 12.8.2023)