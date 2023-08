In der Nacht auf Mittwoch wurde erneut ein verletzter Obdachloser gefunden. (Symbolbild) © Christian Fischer

Wien – Nach drei Messerangriffen auf Obdachlose in Wien innerhalb von vier Wochen öffnet der Fonds Soziales Wien (FSW) das Tageszentrum Obdach Josi bei der U6-Station Josefstädter Straße bis auf weiteres auch nachts. "Aktuell braucht die in letzter Zeit massiv angefeindete Gruppe der obdachlosen Menschen rasch Unterstützung gegen tätliche Angriffe", teilte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Samstag in einer Aussendung des FSW mit.

Landeskriminalamt bittet um Hinweise

Das Tageszentrum hat täglich zwischen 9 Uhr und 18 Uhr geöffnet, es wird ab Samstagabend um 21 Uhr wieder öffnen und bis 6 Uhr geöffnet sein, wurde erläutert. "Wir haben binnen kürzester Zeit Nachtdienste mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzen können. Es ist für uns in der Wohnungslosenhilfe eine noch nie dagewesene Situation, Tageszentren auch nachts öffnen zu müssen", betonte Barbara Trsek, Bereichsleitung FSW Obdach.

Der bisher letzte Angriff auf Obdachlose wurde in der Nacht auf Mittwoch beim Hernalser Gürtel im Bezirk Josefstadt verübt. Ein 55-Jähriger war mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen entdeckt worden. Zuvor wurde am 12. Juli um 7.40 Uhr am Handelskai in Brigittenau ein 56-jähriger Mann mit tödlichen Stich- und Schnittverletzungen aufgefunden. Zehn Tage später, am 22. Juli, wurde eine 51-jährige Frau gegen 3.40 Uhr in Wien-Leopoldstadt durch Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt, sie überlebte. Das Landeskriminalamt der Wiener Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - auch anonym - unter der Telefonnummer 01-31310-33800. (APA, 12.8.2023)