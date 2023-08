Der Hilfseinsatz des Bundesheeres in Slowenien wird am Samstag beendet. In Kärnten und der Steiermark sind noch rund 160 Soldaten im Assistenzeinsatz

In Kärnten versuchen noch knapp 120 Soldatinnen und Soldaten, Schadstellen zu bereinigen. APA/BUNDESHEER/THOMAS SIMONER

Klagenfurt/Graz/Ljubljana – Die Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe in Südösterreich sind auch am Wochenende weitergelaufen. Das Bundesheer befand sich noch mit gut 160 Soldatinnen und Soldaten - 120 in Kärnten und 43 in der Steiermark - und einem Hubschrauber in Kärnten und der Steiermark im Assistenzeinsatz. Der Hilfseinsatz mit zwei Bundesheer-Hubschraubern im Nachbarland Slowenien werde am Samstag im Laufe des Tages beendet, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag mit.

194 Erkundungs- und Transportflüge wurden mit zwei Bundesheer-Hubschraubern seit Beginn der Unwetterkatastrophe vor gut einer Woche in Kärnten absolviert. 263 Personen und mehr als 19.000 Kilogramm Last wurden dabei transportiert. Am Samstag stand die vom Bundesheer errichtete Fähre über die Drau zur am Landweg abgeschnittenen Ortschaft Guntschach für Fahrzeugtransporte der Bewohner zur Verfügung. Außerdem liefen die Vorbereitungen, um am Montag schweres Gerät der Wildbach- und Lawinenverbauung nach Guntschach zu bringen. Dort soll eine Hangrutschung gestoppt werden. In der Steiermark waren ebenfalls Pioniere mit dem Stabilisieren von Hängen beschäftigt.

Schäden an Sportstätten werden erhoben

In Slowenien waren seit Mittwoch zwei Bundesheer-Hubschrauber Einsätze geflogen. Bei knapp 150 Flügen ging es darum, einheimische Spezialisten zum Wiederaufbau des Stromnetzes zu Schadstellen zu fliegen und die Bevölkerung mit notwendigen Gütern - Lebensmittel, Medikamente, Trinkwasser und Werkzeug - zu versorgen. Teilweise wurden sogar tonnenschwere Sanitärcontainer geliefert. Auch eine verletzte Frau wurde aus einem Krisengebiet zur nächsten Rettungsstation geflogen. Insgesamt wurden im Nachbarland 117 Personen und rund 29.000 Kilogramm Last transportiert.

Der Kärntner Landespressedienst teilte am Samstag mit, dass nun auch Schäden an den Sportstätten im ganzen Land erhoben werden. 1.600 Sportvereine werden dazu angeschrieben. Die Landesregierung versprach Hilfen. (APA, 12.8.2023)