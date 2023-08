Marcel Sabitzer hat sich vorgestellt. IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Köln - Nach 80-minütiger Unterzahl und zweimaliger Führung hat Werder Bremen eine Rekordniederlage im deutschen Fußball-Cup kassiert. In einem turbulenten Spiel beim Drittligisten Viktoria Köln verloren die nach einer Notbremse von Amon Pieper früh dezimierten Hanseaten (11.) um ÖFB-Legionär Romano Schmid mit 2:3 (1:0). Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen agierten hingegen souverän, Marcel Sabitzer stellte sich beim BVB mit einem Tor ein.

Marvin Duksch (43.) und Niclas Füllkrug (77.) hatten Werder zweimal in Führung gebracht. Doch das Bremer Eigengewächs David Philipp, von 2014 bis 2020 bei den Hanseaten ausgebildet, glich zweimal aus (72., 79.). Für den erst zweiten Zweitrunden-Einzug der Kölner, die nach dem ersten Spieltag der 3. Liga Tabellenführer sind, sorgte Donny Bogicevic wahrlich in letzter Sekunde. Nach seinem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit wurde das Spiel nicht mehr angepfiffen.

Werder, für das Schmid durchspielte, schied zum sechsten Mal in den vergangenen 13 Jahren gleich in der ersten Runde aus und ist jetzt mit elf Erstrunden-Niederlagen als Erstligist gegen einen unterklassigen Club alleiniger Rekordhalter.

Keine Probleme

Keine Probleme hatte hingegen Borussia Dortmund. Der Vizemeister siegte beim Viertligisten TSV Schott Mainz 6:1 (3:1). Der zuletzt an Manchester United verliehene Sabitzer, der im Sommer von den Bayern gekommen war, spielte durch und steuerte in der 57. Minute das vierte Tor der Gäste bei. Zudem trafen Sebastien Haller (22., 35.), Julian Brandt (24.), Donyell Malen (79.) und Youssoufa Moukoko (85.).

Das 8:0 von Bayer Leverkusen um Ersatzgoalie Patrick Pentz bei Viertligist Teutonia Ottensen und Nürnbergs 9:1 bei Fünftligist FC Oberneuland waren die höchsten Siege am Samstagnachmittag. St. Pauli (mit David Nemeth ab 72.) siegte 5:0 bei Atlas Delmenhorst (5. Liga), Kiel mit Benedikt Pichler (bis 77.) gewann 2:0 beim FC Gütersloh (4.). (APA, 12.8.2023)