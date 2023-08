Man of the Match: Dani Olmo. IMAGO/Roger Petzsche

München - Dani Olmo hätte sich keinen besseren Zeitpunkt für den ersten Hattrick seiner Karriere vorstellen können. Mit dem Supercup-Pokal in den Armen nach dem 3:0-Sieg beim FC Bayern München ließ der Spanier in Diensten des RB Leipzig am Samstag vor der eigenen Fan-Kurve den Hype der Münchner Anhänger um Neuzugang Harry Kane verstummen. "Das war eine besondere Nacht für mich. Das ist nur der Anfang", sagte Olmo.

Besonders schön hatte sich das 2:0 gestaltet. "Klar war das Absicht. Ich habe eine Lücke gesehen", sagte der 25-jährige über die Szene, die am Samstagabend 75.000 Menschen im Stadion verblüffte. Mit einer eleganten Bewegung drehte sich Olmo zwischen Matthijs de Ligt und dem Österreicher Konrad Laimer (bis 46.) durch und spitzelte den Ball anschließend durch die Beine von Tormann Sven Ulreich. "Ich habe schon viele schöne Tore erzielt, aber das erhält einen besonderen Platz in meiner Erinnerung", sagte der Mittelfeldspieler. Trainer Marco Rose sprach von einer "unglaublichen Aktion".

Dani Olmo trifft mit einer Traumaktion zum 2:0. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Fe

Auf der anderen Seite teilte Bayern-Trainer Thomas Tuchel viel Kritik aus. "Das ist erschreckend. Ich habe jetzt keine Lösung, ich bin konsterniert und extrem enttäuscht." Erklären konnte der 49-Jährige "die Diskrepanz zu unserer Form in den Testspielen und im Training und zur Energie und zur Stimmung" nicht. Tuchel bemängelte vor allem große Defizite im Defensivverhalten. "Wir haben sehr einfache Gegentore kassiert. Wir haben die erste Halbzeit verloren, wir haben die zweite Halbzeit verloren. Das ist eindeutig. Das haben wir uns komplett anders vorgestellt."

Zumal auch an dem Abend, an dem Kane das erste Mal auflief. Der Hype blieb freilich auch dem Leipziger Lager - Xaver Schlager und Nicolas Seiwald spielten beim Supercup-Sieger durch - nicht verborgen. "Ich finde es fast schon zu viel, was Harry Kane hier aufgeladen wird. Das ist ja wie ein Messias, der über das Wasser läuft", sagte Sport-Geschäftsführer Max Eberl. "Es ist schön für die Bundesliga, dass die Bayern so einen Mega-Transfer getätigt haben", sagte er aber zur Verpflichtung. "Es ist schön für die Liga", meinte er dazu, dass sich die Bayern zum Saisonstart verwundbar gezeigt hatten.

Thomas Tuchel zählt voll auf Harry Kane. AFP/CHRISTOF STACHE

Kane erhielt von Tuchel indes eine Einsatzgarantie. "Er spielt jedes Spiel, fertig aus. Harry ist einfach ein top guy mit einer top Persönlichkeit. Er wird uns helfen."

Nach einem langen und zähen Transferpoker hatte Kane am Samstag einen Vierjahresvertrag beim FC Bayern unterschrieben. Er ist mit einer Ablösesumme von über 100 Millionen Euro der nun teuerste Bayern-Spieler.(APA; 13.8.0223)