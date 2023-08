"Du bist nicht allein ..." erklingt es jedes Mal ganz hoffnungsvoll, wenn sechs Singles mit Nina Horowitz und den "Liebesg'schichten und Heiratssachen" im ORF auf eine neue Liebe hoffen. Mit einer Frau mit Piercings kann er nichts anfangen, er will eine "Nichtrinkerin, eine Nichtraucherin" und eine, die nicht den ganzen Tag redet, sagt Ernesto in der neuen Folge am Montagabend – inmitten zahlreicher Keramikkatzen.

"Ihre Meinung darf sie schon haben"

"Ihre Meinung darf sie schon haben." Da sind wir aber beruhigt. Ah ja, noch was: Sie sollte nicht dick sein. Gut, dass Horowitz anspricht, dass er ja auch nicht ganz zierlich sei. Seine Antwort: "Darum will ich eine zierliche Dame haben, weil ich nicht zierlich bin." Ein Mann mit klaren Vorgaben. Weiter geht es – sprachlich schwer zu überhören – ins Tiroler Oberland, dort sucht die energische und lustige Andrea "den einen Einzigen", bei dem es klick macht. Sie selbst beschreibt sich als "Alles oder nichts"-Mensch. Man glaubt es ihr aufs Wort.

Trachtig gibt sich der Prater- und Toast-Hawaii-Fan Patrick Herbert, dem eine Frau im Dirndl oder im Abendkleid gefällt. Grantler wiederum haben bei Pipi aus dem Weinviertel keine Chance, ihr Neuer muss tierlieb sein, Katzenhaare dürfen ihm nichts ausmachen. Und bitte gerne mit Anzug statt Ruderleiberl, sie träumt von einem Prinzen auf einem weißen Pferd.

Sozialbetreuer Harry wiederum kann sich eine offene Beziehung vorstellen, mag tätowierte Frauen, aber keine aufgespritzten Lippen.

Nein, fad wird es nicht mit ihr

Felsenklettern und FKK: Mit Margarethe wird es nicht fad. ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner

Ein No-Go für Margarethe: Couchpotatoes und Trommelbäuche. Sie selbst sei eine "Bademaus", eine Hobby-Designerin, Bildhauerin, Saxofonistin, Felsenkletterin und noch vieles mehr. Nein, fad wird es mit ihr sicher nicht. (Astrid Ebenführer, 14.8.2023)