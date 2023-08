Eine Flüchtlingstragödie im Ärmelkanal hat zu harscher Kritik an der Asylpolitik der britischen Regierung geführt. Am Samstag kamen mindestens sechs Migranten bei dem Versuch ums Leben, von Frankreich aus über den Ärmelkanal nach England überzusetzen. In rauer See kenterte ihr Boot. 59 Menschen konnten gerettet werden, nach zwei weiteren wurde gesucht. Das Unglück löste in Großbritannien heftige Reaktionen aus.

Die Hilfsorganisation Care4Calais nannte es eine "entsetzliche und verhinderbare Tragödie", während das Refugee Council warnte: "Mehr Menschen werden sterben." Der ehemalige Parteivorsitzende der Konservativen, Sir Jake Berry, verlangte im Sunday Express: "Wir müssen diese niederträchtigen Menschenschmuggler stoppen", er sprach von einer "moralischen Pflicht zu handeln".

Ein Rettungsboot der britischen Küstenwache nach dem Versuch, das Leben von Migrantinnen und Migranten zu retten, die im Ärmelkanal in Seenot geraten waren. AFP/STUART BROCK

Auch der flüchtlingspolitische Sprecher der Labour-Partei, Stephen Kinnock, machte die Regierung für die Tragödie verantwortlich: "Ich habe niemals ein solch krasses Beispiel von Regierungsinkompetenz gesehen", schrieb er im Mirror.

Die Bilanz bei der Flüchtlings- und Asylpolitik ist tatsächlich bescheiden. Premierminister Rishi Sunak hat als ein zentrales Ziel erklärt: "Stoppt die Boote!" Doch die Aussichten, sein Versprechen erfüllen zu können, sind gering. In der letzten Woche wurde die Marke von mehr als 100.000 Migranten erreicht, die seit 2018 illegal über den Ärmelkanal gekommen sind.

Um der Flüchtlingskrise Herr zu werden, setzt die Regierung auf Abschreckung. Ein neues Gesetz entzieht illegal eingereisten Migranten das Recht, einen Asylantrag zu stellen. Stattdessen verpflichtet es die Innenministerin Suella Braverman dazu, sie abzuschieben – was für das UN-Flüchtlingskommissariat einem "Asylverbot"gleichkommt. (Jochen Wittmann aus London, 13.8.2023)