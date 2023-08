Eder Militao muss länger pausieren. IMAGO/Alvaro Medranda

Madrid - Es ist die nächste Schock-Nachricht für Real Madrid und David Alaba binnen kürzester Zeit: Nach der schweren Verletzung von Torhüter Thibaut Courtois fällt auch Verteidiger Éder Militão lange aus. Der 25-Jährige habe sich - wie sein belgischer Mannschaftskollege - das Kreuzband im linken Knie gerissen, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister am Sonntag mit.

Durch den Ausfall stehen Real-Trainer Carlo Ancelotti mit Alaba, Nacho und Antonio Rüdiger nur noch drei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung. Beim 2:0-Auftaktsieg am Samstag gegen Athletic Bilbao wurde der brasilianische Teamverteidiger in der 50. Minute unter Tränen ausgewechselt. Er soll in den nächsten Tagen operiert werden. (APA; 13.8.2023)