Gerade die erste Halbzeit war ein Spektakel. IMAGO/Jacques Feeney / Offside

London - Im Duell der größten Vorsaison-Flops haben sich Chelsea und Liverpool am Sonntag mit 1:1 (1:1) getrennt. Luis Diaz schoss die Gäste aus Liverpool in Front (18.), der Franzose Axel Disasi (37.) besorgte den Ausgleich für die Gastgeber. Die Zuschauer an der Londoner Stamford Bridge sahen in der ersten Hälfte einen rasanten und unterhaltsamen Auftakt in die neue Premier-League-Saison.

Weitere Treffer von Mohamed Salah für Liverpool und Ben Chilwell für Chelsea wurden nach Eingriff des Videoassistenten wegen Abseitspositionen kassiert. Nach einer Stunde ließ das Tempo jedoch nach. Liverpools Darwin Nuñez versuchte es in der Nachspielzeit mit einem Fernschuss, der jedoch am Tor vorbeiging, bevor Mykhailo Mudryk die Chance auf den Siegtreffer für Chelsea vergab. Mit dem Remis waren beide Seiten zufrieden.

Bei Liverpool stand neben dem Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai der argentinische Weltmeister-Neuzugang Alexis Mac Allister in der Startaufstellung. Bei Chelsea brachte der neue Coach Mauricio Pochettino vier Neuzugänge von Beginn an, darunter Torschütze Disasi. Goalie Kepa Arrizabalaga, der mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht wird, stand nicht im Kader. (APA, 13.8.2023)