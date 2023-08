Zwei Personen wurden verletzt, die Fahrbahn in Richtung Wien kann nicht benutzt werden

Amstetten – Ein Tiertransporter ist Sonntagabend auf der Westautobahn (A1) zwischen Haag und Oed (Bezirk Amstetten) umgekippt und in Brand geraten. Die Fahrbahn in Richtung Wien wurde daraufhin komplett gesperrt. Zwei Personen wurden verletzt. Tiere befanden sich keine im Transporter.

Das Fahrzeug kippte gegen 20.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache bei Kilometer 140 um, kam quer zur Fahrbahn zu liegen und fing Feuer. Beide Fahrspuren und der Pannenstreifen wurden blockiert. Die zwei Insassen, ein ungefähr 50-Jähriger Mann und eine Frau unbekannten Alters, wurden mit Verletzungen ins Landesklinikum Amstetten gebracht.

Unfall auf der Westautobahn (10. Februar) APA/DOKU-NOE.AT

Am Rettungseinsatz waren Notruf Niederösterreich zufolge zwei Rettungsfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber und ein Notarzteinsatzfahrzeug beteiligt. Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren Haag und St. Valentin gerufen, die Feuerwehr Amstetten lieferte zudem einen Kran zur Bergung des verunglückten Transporters. Die Totalsperre der Fahrbahn in Richtung Wien wird laut Philipp Gutlederer von der Bereichsalarmzentrale der Feuerwehr Amstetten noch bis weit in die Nacht andauern. (APA, 13.8.2023)