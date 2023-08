Der unkonventionelle Stil zog ein Millionenpublikum an. Drake hat offenbar Zweifel, ob der Auftritt bei Althoff eine gute Idee war. Bobbi Althoff/Tiktok

Vier Wochen benötigte das Interview von einer bis dahin unbekannten Influencerin und einem Rapper-Promi, um die Reichweite einer gewissen Bobbi Althoff auf den diversen Social-Media-Kanälen auf über 55 Millionen wachsen zu lassen.

Viele wunderten sich zunächst, warum der Rapper Drake neben einer jungen Frau im Bett lag und dort Fragen beantwortete. Auf den zweiten Blick erfreute sich das Netz jedoch an dem unkonventionellen Interviewstil und den gelegentlichen Pausen im Gespräch, die meist durch eine unangenehme Aussage provoziert wurden.

Die Videos mit Drake sind mittlerweile aus dem Netz verschwunden, aber andere Inhalte der 26-jährigen Althoff, die in den letzten Wochen produziert wurden, bringen der jungen Frau weiterhin große Reichweite. Ein unterhaltsames Mysterium, das man sich genauer ansehen sollte.

Unkonventionell und verstörend

Der Interviewstil der zweifachen Mutter kann als manchmal quälend, sehr verstörend, aber in vielen Fällen auch als wirklich lustig bezeichnet werden. Wenn sie dem Rapper Drake verrät, dass sie noch nie bewusst einen Song von ihm gehört hat, merkt man richtig, wie dem Musiker das Gesicht einfriert, bevor er lächelnd versucht dagegenzusteuern. Auch die Fragen, wie viel er auf dem Konto habe und ob er den Heimflug für Althoff zahlen will, generieren immer wieder Situationen, die man in alltäglichen Interviews so nicht sieht.

Zwei Jahre lang konnte Althoff ihre Online-Persönlichkeit üben, bevor sie sich im April 2023 dazu entschied, Celebritys zu interviewen – um Reichweite zu gewinnen. Auf ihren Social-Media-Kanälen versprach sie 300 Dollar, wenn sie jemand mit einem solchen Promi verknüpfen würde. Im Interview mit der "Cosmopolitan" erzählt die junge Frau, dass jemand den Comedian Rick Glassman in einem der Kommentare markierte und dieser sich daraufhin meldete.

In einem anderen Kommentar wurde der Tiktoker Funny Marco erwähnt, und auf ähnlichem Wege wurde dieser ebenfalls durch seinen ungewöhnlichen Interviewstil bekannte Mann Gast in Althoffs Podcast. Die Folge ist gespickt mit witzigen Momenten, gibt sich Marco doch als perfektes Gegenstück zu Althoff. Man weiß nie, wann die Grenze des Humors erreicht ist und sich die beiden am liebsten in der Minute trennen würden. Allein die Geschichte rund um Althoffs Vater, der angeblich die Kleiderschranktüren von Snoop Dog erneuert und die alten daraufhin zu den Althoffs nach Hause geschleppt hat, kreiert einen Moment, der sogar für das immer für schräge Ideen bekannte Internet einmalig ist.

Drake wurde zum bisherigen Höhepunkt, was Reichweite und generelle Aufmerksamkeit für Althoff betrifft. Nachdem der Rapper das Video zwischen Marco und Althoff gelikt hatte, schrieb die junge Podcasterin den Promi einfach an und lud ihn zur nächsten Folge ein. Er akzeptierte. Das Video erreichte innerhalb weniger Tagen 22 Millionen Aufrufe.

Viel verdient habe Althoff mit ihren Podcasts allerdings noch nicht, erzählte sie in einem Podcast. Sie stecke derzeit alles in die Reisen zu den Stars, die sie selber bezahlen würde. Eine große Agentur habe sie noch nicht im Hintergrund.

"Beef" mit Drake

"Es gibt keine Vorbereitung", gibt Althoff zu. Vielleicht sei das der Grund, warum Promis aktuell so schnell zusagen. Man würde einfach das Gespräch laufen lassen und schauen, was passiert. "Es ist nicht wirklich ein Interview. Ich versuche keine geheimen Informationen aus den Personen zu quetschen. Es ist einfach ein Gespräch", erklärt Althoff "Cosmopolitan". Es sei eine "Parodie eines guten Interviews".

Fünf Folgen zählt der "The Really Good Podcast" derzeit auf Youtube und anderen Plattformen. Die meisten Aufrufe, über fünf Millionen, hat jener mit dem Rapper Lil Yachty. Jener mit Drake hatte bereits mehr, doch ist er seit wenigen Tagen verschwunden. Kurz davor sollen sich die beiden auf Instagram "entfolgt" haben, wie "Dexerto" berichtet. Das Gerücht steht im Raum, die beiden hätten "beef" miteinander. Als ein Grund wird genannt, dass Althoff mit versteinerter Miene bei einem Drake-Konzert rumgestanden habe.

"Das ist der Dank, dass er ihren Podcast bekanntgemacht hat", schrieb ein Nutzer unter ein Posting von "RapTV", die das Foto von Althoff beim Konzert auf X (vormals Twitter) zeigen. Was die wahren Gründe sind, weiß man derzeit noch nicht. Genau wie die Antwort auf die Frage, wer den nächste Gast sein wird, den Althoff gerade für ihre nächste Folge einplant. (aam, 14.8.2023)