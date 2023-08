Wien – Das bisher letzte Opfer der Attacken auf wohnungslose Menschen in Wien ist am Sonntagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei Montagfrüh mit. Der 55-Jährige war in der Nacht auf den 9. August in der Josefstadt mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen entdeckt worden. Zuvor waren am 12. Juli ein 56-jähriger Mann getötet und am 22. Juli eine 51-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einem Täter aus. (APA, 14.8.2023)

Die Wiener Polizei sucht mittlerweile nach einem Serientäter. Christian Fischer