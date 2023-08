Entmachtung der Justiz Tausende Israelis demonstrieren erneut gegen Justizreform

Aus Protest gegen die umstrittene Justizreform der Regierung sind in Israel erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen. In Tel Aviv skandierten sie "Demokratie, Demokratie" und riefen: "Wir geben nicht auf, bis es besser wird." Auch in anderen Städten gab es Demonstrationen