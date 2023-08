Wien – Die Debatte um eine Arbeitszeitverkürzung geht in die nächste Runde. Eine 32-Stunden-Woche für alle ist eines der großen politischen Ziele für SPÖ-Chef Andreas Babler, die Gewerkschaft und Arbeiterkammer unterstützen die Forderung.

Für den Präsidenten der Wirtschaftskammer (WKÖ) ist diese weiterhin klar abzulehnen, denn sonst, so betont Mahrer in der "Presse", würde das "System zusammenbrechen". Die Kammer stützt diese These nun mit einer Berechnung für das Jahr 2040. Laut dieser Prognose würden 2040 bei einer 32-Stunden-Woche zusätzlich rund 230.000 Arbeitskräfte fehlen. Außerdem würde die Wirtschaftsleistung schrumpfen, betonte Mahrer im Ö1-"Morgenjournal". "Alle wären davon betroffen. Das wäre eine sehr ernste Situation", fügt der Wirtschaftskammer-Präsident hinzu.

Der Gewerkschaftsbund-Präsident Wolfgang Katzian spricht wiederum von "schwindligen Berechnungen" der WKÖ und betont, dass es bei einer Debatte um eine Arbeitszeitverkürzung immer wieder ein "reflexartiges Nein" aus der Wirtschaft gebe. Vielmehr solle man laut Katzian die Rahmenbedingungen in den Branchen einzeln überdenken. "Wer jammert, dass er keine Leute findet, soll darüber nachdenken, wie die Bedingungen sind und was die Leute verdienen", sagte Katzian ebenfalls im Ö1-"Morgenjournal".

Geschwerkschaftsbund-Präsident Wolfgang Katzian will eine schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit. APA/Helmut Fohringer

Zudem gebe es aktuell von keiner Seite die Forderung, die Arbeitszeit sofort auf 32 Stunden zu verkürzen. Laut Katzian würde dies schrittweise passieren – auf einen konkreten Zeitplan will sich der Gewerkschafter aber nicht festlegen. Auf die Frage, wie sich eine Verkürzung auf den Pflege- und Schulbereich auswirken würde, betont Katzian, dass es gerade im Pflegebereich dringend eine kürzere Arbeitszeit brauche, da das Pflegepersonal ohnehin schon "mit dem Rücken zur Wand steht".

Vonseiten der Wirtschaftskammer betont man, dass die Menschen in Zukunft mindestens genauso viel arbeiten müssten wie heute. Es brauche aber entsprechende Anreize. "Die Leute sind bereit mehr zu tun, wenn es mehr netto vom brutto gibt", sagt Mahrer. Auch ein "massiver Ausbau" der Kinderbetreuung sei für Mahrer ein Anreiz, um etwa Stunden aufzustocken. Erst vor wenigen Tagen legte die WKÖ einen Stufenplan für den Ausbau der Kinderbetreuung bis 2030 vor. (Max Stepan, 14.8.2023)