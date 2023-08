Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer will sogar "von Apple lernen". APA/EVA MANHART

Cupertino/Wien - Apples neue Klassikplattform "Apple Music Classical" erhält als Musikhafen weiterhin Zulauf von den großen Tankern der Zunft. So gaben die Salzburger Festspiele an der Salzach nun ebenso bekannt wie die Wiener Philharmoniker, künftig mit dem kalifornischen Techriesen zu kooperieren.

Jonathan Gruber, weltweit verantwortlich für die im März gestartete Apple Music Classical, zeigte sich vor Medien in Salzburg beglückt von der Zusammenarbeit mit den Philharmonikern. Sechs Konzerte pro Saison will man über fünf Jahre hinweg aufzeichnen. Diese Konzertmitschnitte stellen mithin Exklusivaufnahmen dar, die derzeit nur auf der Plattform zu hören sind. Darüber hinaus finden sich aber über 5.800 Aufnahmen des heimischen Spitzenorchesters in der App.

Höchstverfügbare Audioqualität

Apple setzt dabei durchgängig auf die höchstverfügbare Audioqualität. "Sie hören die Konzerte beinahe in der Qualität wie im Musikverein", zeigte sich Gruber überzeugt - eine Bemerkung, die Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer überging und zugleich unterstrich: "Ich hoffe, dass wir von Apple lernen können." Das Unternehmen verstehe es schließlich mustergültig, Menschen für klassische Musik zu begeistern.

Darauf setzen auch die Salzburger Festspiele, die im Rahmen der Zusammenarbeit legendäre Aufnahmen aus der Geschichte des Festivals zur Verfügung stellen, aber auch Neuproduktionen und Playlisten, die von den Festspielen kuratiert sind. Das Ganze umfasst Opern ebenso wie große Orchesterwerke, Kammermusik oder auch Liederabende. Zum Start sind über 100 Aufnahmen abrufbar.

Erlauchter Kreis

Die beiden heimischen Klassikinstitutionen reihen sich mit der Apple-Kooperation ein in einen erlauchten Kreis, zu dem etwa auch die Berliner Philharmoniker, die New Yorker Carnegie Hall und die dortige Met, die Opéra national de Paris oder das Amsterdamer Royal Concertgebouw Orchestra gehören. Laut Apple handelt es sich bei der App Music Classical bereits jetzt um den weltgrößten Streamingkatalog klassischer Musik mit über fünf Millionen Titeln und mehr als 120.000 Werken von über 20.000 Komponisten. (APA, 14.8.2023)