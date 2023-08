Das neue Modell könnte über ein abnehmbares Disk-Laufwerk verfügen. BwE

Schon lange gibt es Gerüchte, dass Sony an neuen Playstation-Modellen arbeitet. Auch von einer schlankeren Version war immer wieder die Rede. Fotos und ein neues Video zeigen nun dieses mögliche Slim-Modell.

Im Vorjahr hatten Medien wie "Insider Gaming" darüber berichtet, dass es ab 2023 eine PS5 geben soll, die über ein abnehmbares Disk-Laufwerk verfügen soll. Verkauft soll sie alternativ mit oder ohne dieses Disk-Laufwerk werden, so die Gerüchte damals. Bestätigt wurden diese Vermutungen in dem Microsoft-Prozess, der kürzlich vor US-Gerichten stattgefunden hat. Dort ging es zwar um die Übernahme des Publishers Activision Blizzard, zahlreiche interne Dokumente verrieten aber viele Dinge über alle möglichen Bereiche der Branche.

Ein Hinweis auf neue Modelle könnte auch sein, dass Sony kürzlich erstmals die Preise des Originalmodells gesenkt hatte. Rund 40 Millionen Mal wurde die Playstation 5 seit dem Release Ende 2020 verkauft. In ein paar Wochen weiß man, ob Sony tatsächlich noch in diesem Jahr eine neue Version auf den Markt werfen will. (red, 14.8.2023)