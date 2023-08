"The Square", "Rififi am Karfreitag", "Casino" - mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Wunschkinder für Solo-Männer – Familienplanung ohne Partnerin Immer mehr alleinstehende Männer wünschen sich leibliche Kinder. Doch wie können sie sich ihre Sehnsucht nach der Vaterschaft ohne Partnerin erfüllen? Bis 20.15, Arte

20.15 DE NIRO & SCORSESE

Taxi Driver (USA 1976, Martin Scorsese) Mit Robert De Niros Rachefeldzug als Taxifahrer Travis Bickle hat Martin Scorsese nicht nur einen seiner besten Spielfilme gedreht, Taxi Driver ist auch ein atmosphärisch dichtes Dokument des "dirty old New York" Mitte der 70er-Jahre, als der Times Square noch voller Pornokinos und Peepshows war. Der Film mit De Niro in einer seiner Paraderollen ist auch um 23.25 auf ORF 2 zu sehen. Bis 22.05, Arte

Wird demnächst 80 Jahre alt: Robert De Niro, zu sehen um 20.15 Uhr auf Arte als "Taxi Driver" , um 22.30 Uhr auf ORF 2 in der Doku "Der Mann hinter dem Weltstar" und um 0.25 Uhr auf MDR in "Casino". © Columbia Pictures Industries

20.15 SATIRE

The Square (S/D/F/DK 2017, Ruben Östlund) Christian (Claes Bang) ist Chefkurator eines Museums für Gegenwartskunst. Als ihm das Handy gestohlen wird und ein umstrittener Videoclip in Umlauf ist, gerät sein ganzes Selbstverständnis ins Wanken. Ruben Östlunds (Triangle of Sadness) großartige Satire nimmt nicht nur den Kunstbetrieb, sondern Rituale und Konventionen unserer westlichen Gesellschaft ins Visier. Bis 22.35, One

20.15 KABARETT

Homo Niavaranicus – Das Beste aus den letzte 55 Jahren Unter einem Homo Niavaranicus (umgangssprachlich "Nia") sei ein Wesen zu verstehen, das sämtliche Bereiche des menschlichen (Zusammen-)Lebens in eine Pointe übersetzen kann: Kabarettist Michael Niavarani witzelt sich mit Moderator Peter Fässlacher durch den Abend. Bis 21.00, ORF 3

21.00 REPORTAGEN

Alltagsgeschichten Zwei weitere Folgen der legendären Reihe der vor vier Jahren verstorbenen Filmemacherin Elizabeth T. Spira und ihres Kameramanns Peter Kasperak: zuerst Begegnungen im Jahr 1991 Am Gürtel, dann ab 21.45 in der Markthalle Wien-Mitte im Jahr 1995. Bis 22.30, ORF 3

21.05 POLIT-TALK

Sommergespräche 2023: Werner Kogler Der Grünen-Chef und Vizekanzler im Gespräch mit Susanne Schnabl. Bis 22.00, ORF 2

22.05 GANGSTERFILM

Rififi am Karfreitag (The Long Good Friday, GB 1980, John Mackenzie) Ein ambitionierter Londoner Gangsterboss (Bob Hoskins) hat das Londoner Hafenviertel im Auge und will einen Deal mit seinem amerikanischen Gegenüber (Eddie Constantine) abschließen. Ausgerechnet als die Amerikaner in der Stadt sind, kommt es zu Bombenanschlägen. John Mackenzies atmosphärischer Thriller gilt als einer der besten britischen Gangsterfilme überhaupt. Bis 23.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Spezial: Robert De Niro – Der Mann hinter dem Weltstar Anlässlich des 80. Geburtstags des großen US-amerikanischen Schauspielers am 17. August beleuchtet Jean-Baptiste Péretiés Dokumentation die unterschiedlichem Facetten des zweifachen Oscar-Preisträgers. Bis 23.25, ORF 2

0.25 GANGSTEREPOS

Casino (USA/F 1995, Martin Scorsese) Meister-Gambler Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) wird von der Mafia nach Las Vegas geschickt, um ein Kasino zu leiten. Opulent-raffiniertes Gangsterepos von Martin Scorsese mit Sharon Stone, Joe Pesci und James Woods. Nach dem Buch von Nicholas Pileggi, der bereits die Vorlage zu Good Fellas lieferte. Bis 3.10, MDR

0.35 NEW HOLLYWOOD

Chinatown (USA 1974, Roman Polanski) Jack Nicholson als Privatschnüffler, der im Los Angeles des Jahres 1937 von Femme fatale Faye Dunaway in ein undurchdringliches Netzwerk städtischer Korruption gelockt wird. Von Regisseur Roman Polanski als makelloser Neo-Noir inszeniert, ohne Nostalgie, dafür als Kommentar auf seine Zeit. Bis 2.45, NDR

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche geht es um Laute und um Herzklappenfehler. Außerdem gibt es neue Einträge ins Lexikon der österreichischen Popmusik. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

16.05 GESPRÄCH

Passagen Johannes Kaup im Gespräch mit Bestsellerautor Marc Elsberg und Blackout- und Krisenvorsorgeexperte Herbert Saurugg. Bis 16.55, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Alltag und Kultur im Biedermeier zwischen 1815 und 1848. Mit dem Historiker Ernst Bruckmüller. Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 14.8.2023)