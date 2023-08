11.00 KONZERTE UND DOKUS

Day of Rock ORF 3 rockt sich durch den Tag. Zum Auftakt gibt es Simply Red Live at Montreux 2003, um 13.05 etwa einen Mitschnitt von David Bowies Reality Tour, ab 20.15 die Rolling Stones im Doppelpack und ab 22.25 zwei Dokus zur heuer verstorbenen Sängerin Tina Turner. Bis 1.00, ORF 3

19.40 REPORTAGE

Re: Mit Bäumen gegen die Dürre – Wie Agroforstwirtschaft unsere Felder schützt Wie kann man die Folgen des Klimawandels ­abmildern? Immer mehr Bauern sehen in der Agroforstwirtschaft eine Lösung. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Die große Sause (La Grande Vadrouille, F/GB 1966, Gérard Oury) Ein eitler Dirigent (Louis de Funès) und ein Malermeister (Bourvil) werden im Paris des Jahres 1942 nicht ganz freiwillig zu Helden der Résistance. Die aufwendige Kriegsburleske war jahrzehntelang der erfolgreichste französische Film. Bis 22.35, Nitro

20.15 DOKUMENTATION

Geschehen, neu gesehen: Immobilienblase, Pleiten und faule Kredite Im Jahr 2007 platzte die Spekulationsblase des US-amerikanischen Immobilienmarkts. Auf der anderen Seite des Atlantiks fand diese inneramerikanische Krise indessen kaum Beachtung – obwohl europäische Finanzinstitute weitgehend in amerikanische Anlagen mit hoher Rendite investiert hatten. Nicht ohne schwerwiegende Folgen: Aus der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde auch eine schwere politische Krise. Bis 21.05, Arte

Mick Jagger, vor kurzem 80 Jahre alt geworden, bei seinem Auftritt mitden Rolling Stones in Kuba, zu sehen in "Havana Moon", 20.15 Uhr, ORF 3. Eagle Rock / AFP / Getty Images / Yamil Lage

20.25 FUSSBALL

Uefa-Champions-League-Qualifikation, 3. Runde: Rückspiel Puntigamer Sturm Graz – PSV Eindhoven Das Spiel der Steirer gegen die Holländer live aus Graz. Bis 22.25, ORF 1

22.15 WESTERN

Silverado (USA 1985, Lawrence Kasdan) Vier sehr unterschiedliche Haudegen (Kevin ­Costner, Danny Glover, Kevin Kline und Scott Glenn) verbünden sich im Kampf gegen ziemlich üble Typen. Lawrence Kasdan (Der große Frust) hat seinen unterhaltsamen Spätwestern ganz im Zeichen gut abgehangener Genrekonventionen inszeniert. Bis 0.40, Servus TV

23.00 DOKUMENTATION

Retten Richter jetzt das Klima? Immer mehr Menschen klagen auf ihr Recht auf ein besseres Klima. Können solche Klimaklagen die Umweltpolitik verändern? Bis 23.55, Arte

23.50 MAFIA-EPOS

Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia (USA 1990, Martin Scorsese) Der Kindheitstraum, Teil der New Yorker Mafia zu sein, wird in Good Fellas Realität. Regisseur Martin Scorsese vermittelt Attraktionen und Grausamkeiten des kriminellen Alltags mittels eines unaufhaltsamen inszenatorischen Sogs. Bis 2.35, Kabel 1

23.55 DOKUMENTARFILM

Die Bauern und die Treibhausgase Das milliardenschwere EU-Subventionssystem fördert nach wie vor kaum klimafreundliche Landwirtschaft. Bis 0.45, Arte

Radiotipps

10.05 FEATURE

Hörbilder Spezial: Hilfe in Krisenzeiten – Wendepunkte IV Wie sich das Leben des Historikers Florian Wenninger und der heutigen Psychologin Maria Anders veränderte. Bis 11.00, Ö1

14.05 LESUNG

Literatur am Feiertag: Peter Handkes "Versuch über den geglückten Tag" Mit Musik von Van Morrison und gelesen von Burgschauspieler Markus Meyer. Bis 15.00, Ö1

17.10 MUSIK

Spielräume spezial: Musik für den Strand Songs zum Ausspannen und Cocktailschlürfen – mit unter anderem Sergio Mendes, Sonny Rollins und Roy Ayers. Bis 17.57, Ö1 (Karl Gedlicka, 14.8.2023)