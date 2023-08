Die kräftige vordere Tatze eines Maulwurfs. IMAGO/alimdi

Wenn neue Spezies von Säugetieren entdeckt werden, geschieht das oft anhand von Fossilienfunden. Die Welt der aktuell lebenden Säugetiere ist verhältnismäßig gut erforscht, Überraschungen sind selten. Doch nun gelang einem Team aus Forschenden der türkischen Ondokuz-Mayıs-Universität, der Universität Indiana in den USA und der Universität Plymouth in Großbritannien die Entdeckung zweier neuer Arten von Maulwürfen in den Bergen der Osttürkei. Davon berichtet das Team in einer Studie im "Journal of the Linnean Society".

"Neue Säugetierarten werden heute nur noch sehr selten entdeckt", freut sich David Bilton. "Weltweit wurden insgesamt nur etwa 6.500 Säugetierarten identifiziert. Im Vergleich dazu sind etwa 400.000 Käferarten bekannt, von denen es schätzungsweise ein bis zwei Millionen auf der Erde gibt." In diesem Fall könnten mehrere Gründe dafür verantwortlich sein, dass die neuen Arten bisher übersehen wurden. Einerseits haben sie im Gegensatz zu dem auch bei uns heimischen Europäischen Maulwurf ein begrenztes Verbreitungsgebiet. Doch es gibt einen weiteren Grund: "Die neuen Maulwürfe, die wir in dieser Studie identifiziert haben, ähneln anderen Arten, da das Leben unter der Erde die Evolution von Körpergröße und -form stark einschränkt", sagt Bilton. Es gebe für Maulwürfe nur begrenzte anatomische Möglichkeiten.

Letztlich waren unter anderem DNA-Analysen und der Vergleich mit Museumsstücken aus dem 19. Jahrhundert nötig, um zu belegen, dass es sich wirklich um eigene Arten handelt. Sie erhielten die Namen Talpa hakkariensis und Talpa davidiana tatvanensis. Die Anzahl der bekannten Maulwurfsarten erhöhte sich damit von 16 auf 18. Während sich Talpa hakkariensis stark von anderen Arten unterscheidet, handelt es sich bei Talpa davidiana tatvanensis um eine Unterart von Talpa davidiana.

Anpassungskünstler

Die beiden Maulwurfsspezies sind darauf ausgelegt, extremen Witterungsunterschieden zu widerstehen. Während im Winter meterhoher Schnee den Boden bedeckt, kann es im Sommer 50 Grad Celsius heiß werden. Seit drei Millionen Jahren leben sie bereits in dem Gebiet.

"Unsere Studie zeigt, wie wir unter solchen Umständen die wahre Natur der Biodiversität unterschätzen können, selbst bei Gruppen wie Säugetieren, bei denen die meisten Menschen davon ausgehen, dass wir alle Arten kennen, mit denen wir den Planeten teilen", sagt Bilton. Er habe keine Zweifel, dass weitere Studien noch größere Biodiversität enthüllen würden. Und Bilton weiß, wovon er spricht: Er hat im Lauf seiner Karriere bereits 80 neue Arten entdeckt, in den meisten Fällen Insekten. (14.8.2023)