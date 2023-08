Am Wochenende erreichte die Sternschnuppendichte infolge des alljährlichen Perseiden-Meteorschauers ihren Höhepunkt. Eine Rundschau

Jedes Jahr, etwa Mitte August, begeistert der Perseidenschauer Beobachterinnen und Beobachter weltweit. Das Maximum wurde zwar schon in der Nacht auf Sonntag erreicht, doch auch in den kommenden Nächten lassen sich bei klarer Sicht und an der geeigneten Stelle noch Sternschnuppen entdecken.

In dieser Galerie: 10 Bilder Im Rampenlicht: Eine Sternschnuppe über der kroatischen Insel Lastovo. REUTERS/ANTONIO BRONIC Die türkische Küstenstadt Antalya ist nicht nur Touristenmonopole, sondern bietet auch beeindruckende Blicke in den Sternenhimmel. IMAGO/Mustafa Kaya Diese Aufnahme des Perseidenschauers entstand im Phrygischen Tal im Westen der Türkei. AFP/YASIN AKGUL Sternschnuppen gehen hier über dem albanischen Nationalpark Shebenik nieder. REUTERS/FLORION GOGA Eine lange Belichtungszeit ermöglicht einen Blick auf die Wege, die die Sterne während des Perseidenschauers zogen, aufgenommen nahe Bariloche in Patagonien. REUTERS/CARLOS BARRIA Eine Sternschnuppe kreuzt den Nachthimmel über dem Autonomen Bezirk Golog der Tibeter in der chinesischen Provinz Qinghai. IMAGO/JiaJiqian PingLaohu Dieser Meteor wurde eingefangen, als er optisch fast parallel zur Milchstraße am Himmel über dem Abilene State Park in Texas niedergeht. AP/Ronald W. Erdrich Auf diesem Foto geht gerade der Mond auf, während schon die ersten Sternschnuppen am Himmel funkeln. Es wurde aufgenommen am südlichsten Punkt Europas, am Strand von Tripiti auf der griechischen Insel Gavdos. AP/Petros Giannakouris Hoch über der japanischen Stadt Ojiya, nordwestlich von Tokio, erleuchtet eine Sternschnuppe den Nachthimmel. IMAGO Auch auf der Sophienalpe im Wienerwald nahe Wien bewunderten zahlreiche Menschen die Perseiden. REUTERS/JULIA GEITER

(red, 14.8.2023)