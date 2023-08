Ein sechsfach Vorbestrafter soll in einem Lokal randaliert und versucht haben, zu einem teuren Auto zu kommen. Er sagt, er habe sich in Sicherheit bringen wollen

Nach einem – wie auf diesem Werbefoto der Audi AG abgebildeten – A3 gelüstete es am 7. Februar einen 26-Jährigen. Angeblich, um vor Angreifern flüchten zu können. AP

Wien – Spektakulär muss es am Abend des 7. Februar auf der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling zugegangen sein. Polizeieinsätze wegen versuchter Körperverletzung, versuchter Nötigung und versuchten unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen haben den 26-jährigen Herrn J. nun vor Richterin Nicole Rumpl gebracht. Das juristische Prozedere des Prozessablaufs muss Rumpl dem Arbeitslosen nicht sonderlich ausführlich erklären – schließlich hat der Österreicher bereits sechs Vorstrafen.

"Er wird sich schuldig bekennen, soweit es ihm nach seiner damaligen Auffassungsgabe möglich war. Er kann sich nicht mehr an alles erinnern", kündigt seine Verteidigerin Theresia-Anna Koller in ihrem Eröffnungsvortrag an. Wie sich herausstellt, kann der Angeklagte sogar noch recht genau schildern, was ihm damals widerfahren ist, obwohl er illegale Rauschmittel konsumiert und 0,9 Promille Alkohol im Blut hatte.

"Ich bin erst mit dem Taxi zur Heiligenstädter Straße gefahren und habe ein paar Bier getrunken. Dann bin ich spazieren gegangen", erinnert J. sich. Dem Ganzen sei ein Streit um Geld mit seinem Vater vorausgegangen. Er schlenderte also entlang der Durchzugsstraße, in der einen Hand eine Flasche Heineken, in der anderen ein Plastiksackerl mit drei oder vier weiteren Flaschen. Just vor einer Pizzeria bemerkte er, dass er sein Mobiltelefon vermisste. "Dort ist gerade ein Pizzalieferant hineingegangen. Der hatte eine Transporttasche und ein Handy darauf, das so wie meines ausschaute", schildert er weiter.

Leere Flasche gegen Koch

Also folgte J. dem Mann ins Lokal. "Ich habe gesagt: 'Kann ich bitte Ihr Handy sehen? Ich glaube, Sie haben mein Handy'", will er gesagt haben. Drinnen seien der Lieferant, ein Koch und der Chef gewesen, ist er überzeugt. "Die haben geantwortet: 'Nein, nein, Sie sind betrunken, gehen Sie!'", ist J. sich sicher. Als ihn der Chef dann mit der Hand an der Schulter nahm und gleichzeitig der Koch aus der Küche kam, habe er aus Reflex seine leere Flasche auf diesen geschmissen, sagt der Angeklagte.

Anschließend sei er von den drei Männern im Lokal und auf der Straße schwerst verprügelt worden, behauptet er, der Chef habe ihm mit seinem großen Ring die Nase gebrochen. Blutend habe er flüchten können und rannte zu einem nicht einmal 100 Meter entfernten Spital. Wo der Angeklagte allerdings keine ärztliche Behandlung suchte. Sondern versuchte, an ein Auto zu kommen. "Ich bin hingegangen und wollte damit wegfahren", erzählt er der Richterin. "Ich wollte das Auto, um vor dem Chef und den zwei anderen zu flüchten."

Er habe zwar ausgeholt, um dem Fahrer des von ihm begehrten Audi A3 einen Schlag zu verpassen, gibt der Angeklagte zu, der Lenker konnte aber ausweichen und lief davon. Von Erfolg war die Aktion nicht gekrönt: "Wegen der Wegfahrsperre bin ich keinen Millimeter gefahren", sagt er. Er verließ den Wagen wieder, rannte auf eine Frau zu, die einen Schlüsselbund in der Hand hielt und dachte offenbar, der Autoschlüssel sei dabei. Er scheiterte allerdings auch in diesem Fall, da die Frau ausweichen konnte. Schlussendlich ließ J. sich auf einer Treppe nieder, wo ihn die mittlerweile alarmierte Polizeistreife dann festnehmen konnte.

Angreifer nur "hinausgeschoben"

Der Koch und der Kellner, die als Zeugen geladen sind, erzählen die Geschichte deutlich anders. Sie sagen, der Angeklagte sei ins Lokal gekommen und habe gefordert, dass alle ihre Handys herzeigen sollten. Der Lieferant und der Kellner taten das auch, J. wollte ihnen anscheinend nicht glauben, dass sie nicht sein Mobiltelefon hatten, es soll zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein.

Die hörte der Koch, den der Angeklagte offenbar für den Inhaber hielt. Als er nachschauen kam, sei er von der Bierflasche am Oberschenkel getroffen worden. Mit vereinten Kräften hätte man es dann geschafft, J. "hinauszuschieben", wie die beiden Zeugen es beschreiben. Unmittelbar danach hätten sie die Exekutive alarmiert. Interessanterweise hat der Koch tatsächlich, wie vom Angeklagten beschrieben, einen üppigen goldenen Ehering an der rechten Hand. Das Ermittlungsverfahren gegen die Männer wurde allerdings von der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Der 35 Jahre alte Audi-Fahrer schildert, dass er seinem Vater Krücken ins Spital gebracht hatte und gerade dabei war, wieder hinter dem Lenkrad Platz zu nehmen, als der Angeklagte angestürmt kam. "Er hatte ein blutiges Gesicht, ich habe mir gedacht, vielleicht findet er den Eingang zur Klinik nicht", erinnert der Zeuge sich. "Dann hat er gesagt, er nimmt sich jetzt mein Auto, und hat mich weggerempelt", erzählt der Mann weiter. Da der Zeuge den Schlüssel hatte, lief er rasch weg, um die Hightech-Wegfahrsperre zu aktivieren, was das Fahrzeug zu einem Autoimmobil machte.

Das wiederum bekam eine Krankenhausmitarbeiterin mit, da der Audi-Besitzer an ihr vorbei hinter den Rezeptionsbereich lief. "Ich wollte ihn zurechtweisen, er hat gesagt, sein Auto werde gestohlen und er müsse möglichst weit weg", erinnert die 58-Jährige sich. Auch der Angeklagte sei ins Foyer gekommen, habe rund eine Minute lang planlos nach links und rechts geschaut und sei schließlich wieder davon gerannt.

Noch eine Flasche vor Gericht

Bei der Verlesung der Akten kommt die Richterin nochmals auf die Vorstrafen zurück. Die ersten vier sammelte J. zwischen 2016 und 2017. Die beiden jüngsten stammen von heuer: Im Februar, nach den nun angeklagten Delikten, wurde er von einem Bezirksgericht in Abwesenheit wegen Körperverletzung und Suchtmittelbesitzes zu drei Monaten unbedingter Haft verurteilt, die der Angeklagte derzeit verbüßt. Im April kam dann noch eine bedingte Strafe wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung dazu – in einem der Fälle schmiss J. dem Opfer übrigens eine Flasche ins Gesicht.

Da sich die aktuelle Verhandlung um eine Zusatzstrafe dreht – Rumpl muss sich also überlegen, wie das Bezirksgericht im Februar geurteilt hätte, wenn damals schon alle Delikte gemeinsam verhandelt worden wären –, hat der Angeklagte Glück. Er bekommt drei weitere Monate bedingt zu den drei unbedingten dazu. Während er das Urteil annimmt, gibt die Staatsanwältin keine Erklärung ab, die Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 16.8.2023)